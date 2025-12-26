«Цен таких в городе нет!» 1 26.12.2025, 12:16

Минчане пожаловались на дорогие елки.

В соцсетях в последние дни появились жалобы на то, что елки на елочных базарах стоят дороже, чем обещали в Министерстве лесного хозяйства (Минлесхозе), и дороже, чем указано на сайтах исполкомов, пишет ;«Телеграф».

«Я вообще не понимаю, где люди покупают елки за 15–20 рублей у нас … цен таких в городе нет!!!!!! Люди, вы из каких городов????» — написал один из возмущенных комментаторов в Threads.

Однако другие посоветовали обращать внимание на то, кто продает новогодние деревья. «Сегодня купили на Багратиона, 70 (Минский лесхоз) елку 170 см за 30 рублей. Каждые полчаса приезжает грузовик со свежими елками, на любой вкус. Возле «Грина» у частника такая же — 80 руб.», — рассказал житель Минска.

Тем временем были и такие, кто проехался по нескольким точкам в столице Беларуси в поисках «самой идеальной елки».

«На елочном базаре на Багратиона, 70 елки видны на просвет, выбрать вообще нечего. Заехали в Mile на Уручье — там тоже как-то с выбором не очень, одну за 100 рублей присмотрели, но пока решили — ее забрали. Поехали в «Материк», тоже на Уручье, и нашли идеальную елку за 72 руб.», — поделилась ценами еще одна пользовательница Threads.

Журналист нашего портала попытался купить елку не в столице, а в районном центре — Марьиной Горке. Это удалось сделать не с первого раза. 24 декабря елки продавали в центре только в рабочее время, а к 17:00 всю продажу свернули. А вот 25 декабря елки и сосны были в наличии, причем цены были значительно ниже столичных. елка высотой 1,7 метра обошлась в 19,5 рубля.

Впрочем, к елкам из лесхозов возникли вопросы и по качеству. «Зачем же таких малюток-недоростков продавать?» — задалась вопросом одна из жительниц Минска, показав, что увидела на елочном базаре.

Минлесхоз ответил на претензии

В Министерстве лесного хозяйства Беларуси ответили на «негативные комментарии в интернете» по поводу цен на елки. Там напомнили, что в столице новогодние деревья продают не только государственные лесхозы.

«На фоне негативных комментариев в интернете повторно обращаем внимание, что стоимость елочек, опубликованная Минлесхозом ранее, относится исключительно к точкам лесхозов! Частные елочные базары определяют свою ценовую политику самостоятельно», — утверждают в ведомстве.

Там посоветовали ехать за «демократичными» по цене елками по таким адресам:

ул. Притыцкого, 146;

ул. Тимирязева, 118 (территория торговой площадки «Лесной домик»);

пр-т Дзержинского, 104 (вблизи ТЦ «Титан»);

Логойский тракт, 52 (территория торговой площадки «Лесной домик»);

пр-т Дзержинского, 126 (площадка около магазина Prostor);

ул. Леонида Левина, 8 (вблизи ТЦ «Санта»);

Минский район, Щомыслицкий сельский совет, Р-1, 17-й км, 3, район д. Волковичи.

