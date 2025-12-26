FP: 2025 стал годом протестов по всему миру 1 26.12.2025, 12:24

Поколение зумеров изменило мировую политику.

2025 год стал переломным для скептиков, сомневавшихся в способности молодежи добиваться реальных политических изменений. Вопреки представлению о том, что поколение зумеров апатично и разочаровано демократией, именно молодые люди стали движущей силой масштабных протестов по всему миру — от Африки и Латинской Америки до Южной Азии, пишет Foreign Policy.

После событий в Бангладеш в 2024 году, которые многие считают первой успешной «революцией зумеров», волна молодежных выступлений привела к серьезным политическим сдвигам. В Непале протесты против запрета соцсетей всего за пять дней завершились отставкой премьер-министра. В Перу массовые выступления способствовали импичменту президента Дины Болуарте. На Мадагаскаре молодежные протесты переросли в революцию, к демонстрантам присоединились военные, что привело к свержению власти.

Даже там, где правительства устояли, протесты зумеров оказались устойчивыми и влиятельными — в Индонезии, Кении, Эквадоре, на Мальдивах, в Марокко и на Филиппинах. Общими причинами стали коррупция, рост стоимости жизни и экономическое неравенство.

Эксперты отмечают, что (успехи зумеров https://charter97.org/ru/news/2025/12/24/667734/) объясняются не только массовостью, но и новыми формами самоорганизации. Яркий пример — Непал, где после протестов временного премьер-министра фактически выбрали через платформу Discord, превратив онлайн-пространство в инструмент реальной политики.

В то же время аналитики предупреждают, что свержение власти — лишь начало. Главный вызов для поколения зумеров заключается в том, чтобы сохранить влияние после победы и не уступить его элитам или военным. Тем не менее 2025 год уже показал, что зумеров больше нельзя недооценивать, а их протесты способны менять политическую карту мира.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com