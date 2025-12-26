«Боже, какой испанский стыд» 1 26.12.2025, 12:31

Белорусы обсуждают скандал из-за обучения у косметолога за 1500 долларов.

В Threads вирусится скандал из-за обучения у популярного косметолога. Минчанка под ником live.laugh.lita купила курс за 1500 долларов, но в процессе поняла, что качество образования ее не устраивает, — и попросила вернуть деньги за оставшиеся занятия. Но диалог не задался — в итоге все переросло в интернет-разборки, пишет «Зеркало».

Как пишет live.laugh.lita, она давно хотела профессионально обучиться косметологии.

— Решила инвестировать в индивидуальное обучение у косметолога с 10-летним опытом, 13 тыс. подписчиков и собственным салоном красоты SkinSpirit, — рассказывает белоруска.

Но дальше все пошло не по плану. Во-первых, как пишет женщина, она выяснила, что у косметолога не было разрешения на преподавательскую деятельность. А значит, полученный в итоге сертификат не имел бы веса. Во-вторых, индивидуальное обучение обошлось в 1500 долларов, но к качеству у минчанки остались вопросы.

— После трех занятий стало понятно, что информация дается поверхностно, все это можно найти в свободном доступе, — пишет она. — Моделей для практики мне приходилось искать самой, я даже давала платное объявление. Косметолог сказала сразу, что с моделей мы будем брать 50 рублей за расходник. (Хотя какой там расходник? Два ватных диска, две перчатки, одно нажатие геля для умывания, немного распаривающего поры средства и пилинга, все). Первая модель была согласна заплатить только 25 рублей, а другие 25 заплатила я сама. Я вежливо предложила завершить обучение, оплатив три проведенных занятия, а остальную сумму вернуть. В ответ получила грубость, отказ и заявления, что ее день стоит 500/1000 долларов, а я неблагодарная, не оценила ее добрый жест обучить меня.

По словам автора поста, деньги ей все же вернули. Но на этом конфликт не закончился, так как косметолог Ксения рассказала о ситуации в сторис и в публикации в Instagram, указав аккаунт бывшей ученицы. В посте она назвала происходящее «ценным опытом», который «купила за свой же драгоценный ресурс, за свое время и кусочек своей души».

— Начнем с того, что ко мне обратилась девушка, со щенячьими глазами, которая хотела перенять мой опыт и научиться навыкам косметолога. Я не хотела ее брать, так как мое время стоит больших денег, а ценность знаний не измеряется никакими купюрами. Но решила ей помочь, помочь человеку начать новое дело, ремесло, новую главу, — пишет Ксения. — Наивно полагала, что человек действительно хочет что-то изменить. Я взяла ее на свою авторскую методику. Делилась своими знаниями, которые я приобрела за 10 лет, разжевала до пшенной каши и дала на блюдце. Но человек в ходе обучения понял, что это не легкие деньги, а большая работа, в первую очередь над собой. И попросила остановить ею задуманное и вернуть ей средства за все обучение, так как эту информацию она могла найти и в интернете. Обесценивание или человеческая банальная глупость?

После этого live.laugh.lita тоже решила высказаться — так и появился уже упомянутый пост в Threads. К нему она приложила скриншоты переписок. Там видно, как белоруска описывает впечатления от учебы и просит вернуть деньги. Косметолог называет происходящее «шоком» и отказывается обсуждать конфликт в переписке. Не отвечая на вопросы автора, она настойчиво предлагает той приехать в салон в определенное время и поговорить.

В комментариях историю восприняли эмоционально. Правда, только в Threads — к постам косметолога комментарии отключены. Зато под публикацией live.laugh.lita много различных мнений. Приводим некоторые из них.

«Примерно лет пять назад мне посоветовали Ксению как специалиста по проблеме акне. Я привела к ней свою дочку с проблемой кожи лица. Заметьте, нужно было определить для начала, в чем проблема. Началось все с направления на анализы за много денег, на которые она впоследствии даже не взглянула (только позже я поняла почему — она же не медик и ничего в этом не понимает). После временного улучшения от процедур проблемы с кожей у дочки усилились».

«Боже, какой испанский стыд. Правильно сделали, что рассказали свою историю, «профессионалов» нужно знать в лицо».

«А я в шоке от ответов косметолога в переписке: «Разговор окончен», «Приезжай и точка». Она с вами в таком же тоне обучение проводила за 1500 долларов? Просто шок».

«Боже, что я только что прочитала. Прямо не верится, что Ксения могла так отвечать. Как будто вскрываются многие моменты о многих людях, и никогда не ожидаешь, кто будет следующий на доске позора «Тредса».

«Я задала вопрос в инсте об образовании, лицензии на обучение и кассе, если за это обучение она берет деньги. Она меня заблокировала».

«В Беларуси у косметолога должно быть высшее медицинское образование. Не путайте с косметиком (специалист в индустрии красоты, который выполняет поверхностные процедуры ухода за кожей лица и тела. — Прим. ред.). И ее «авторский сертификат» — это просто бумажка».

«Самая бесполезная процедура у косметолога в моей жизни — длилась 20 минут за офигеть какие деньги на тот момент, а потом с пилингом без каких-либо нейтрализаторов, без SPF, отправила меня на улицу с горящим красным лицом с фразой: «Ну там ветерочек, полегче будет». Летом, в +20, в солнечный день. А, еще запомнилось: «Ой, я тебя тут покоцала» во время чистки. Пигментные пятна потом «радовали» меня еще год».

«Я смотрела с ней (речь о Ксении. — Прим. ред.) «Давай поженимся», и, по-моему, она говорила, что у нее самой экономическое образование, а не высшее медицинское».

«Не совсем понимаю хейт в сторону Ксении. Может, и не стоило все выносить на всеобщее обозрение, но она действительно профессионал в своем деле. Я много лет боролась с высыпаниями, ни один косметолог мне не помог. Она сделала то, что не смог сделать никто. Кожа стала идеальной, в прямом смысле этого слова. Я ей безумно благодарна. С Ксенией я около шести лет, стоимость ее процедур абсолютно оправдана. До этого я тратила огромные деньги на уход за кожей, на разных косметологов».

