В центре Киева задержали киллера, который пытался убить офицера ГУР

  • 26.12.2025, 12:43
В центре Киева задержали киллера, который пытался убить офицера ГУР

Агент российской ФСБ был разоблачен в результате многоэтапной операции.

Служба безопасности Украины 26 декабря задержала в Киеве киллера, завербованного ФСБ России. Киллер планировал убить офицера Главного разведывательного управления Минобороны Украины.

Об этом сообщает СБУ в Telegram.

Агент ФСБ был разоблачен в результате многоэтапной операции. Киллера задержали в самом центре Киева во время попытки убийства украинского военного - буквально "на горячем", когда соратник оккупантов уже достал пистолет и прицелился в офицера ГУР МО.

Следствие установило, что киллер - гражданин центральноазиатской страны. Фигуранта, который искал «легкие заработки» в собственной стране, завербовало ФСБ России. Агент прибыл в Украину под видом туриста.

Сначала «турист» остановился в Первомайске Николаевской области. Там он приобрел несколько смартфонов и различные SIM-карты, которые использовал для связи с куратором из ФСБ. Затем агент РФ выехал в Киев, а уже в столице получил от россиян фото цели, ориентировочные геолокации и координаты тайника с оружием.

«За физическую расправу над офицером ему пообещали 50 тыс. долларов США и легализацию в одной из стран ЕС. На месте покушения на украинского разведчика у задержанного изъято оружие с боеприпасами и смартфон с доказательствами его контактов с ФСБ», - отметили в СБУ.

По материалам следствия гражданину иностранного государства сообщили о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство);

ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

«Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества», - добавили в СБУ.

