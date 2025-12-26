Бывший белорусский политзаключенный: Украинские медики были в шоке 1 26.12.2025, 12:44

Как узников режима Лукашенко вывозили в Чернигов.

13 декабря после встречи Александра Лукашенко со спецпосланником США по делам Беларуси Джоном Коулом в Беларуси освободили 123 политических заключенных. Всех их вывезли за границу, в большинстве своем — в Украину. Бывший политзаключенный Сергей Руденков, который также после освобождения попал на украинскую территорию, рассказал сайту Charter97.org, как проходил этот процесс:

— Вывезли в пять часов утра, пришли до подъема, с вещами вывели на «аэропорт», так называют место досмотра. Там перебрали вещи, часть которых изъяли, забрали все документы, медикаменты. Потом — мешок на голову и в автобус, перевезли в ИК-15. Оттуда забрали ещё около десяти политзаключенных. Всех автобусами повезли в Гомель. там была остановка, из женской колонии политзаключённых забирали. Затем всех вместе повезли на границу. Там какое-то время ждали, затем пересадили в другие автобусы, забрали наручники, скотчем руки перемотали и повезли опять куда-то, на тот момент — непонятно куда. Чуть позже выяснилось, что это был пост на украинской границе. Там нас передали ВСУ. Украинцы нас освободили, скотч с рук срезали, глаза развязали, уже там непосредственно я увидел Павла Северинца, Марию Колесникову и Виктора Бабарико.

Нас привезли в госпиталь в Чернигове, там мы пробыли двое суток. Осмотрели, «подлатали». Кто в плохом состоянии был — особенно тщательно обследовали. Медики в Чернигове чуть не плакали, когда увидели, в каком мы состоянии, они были в шоке. Спрашивают: где нас так держали? По их словам, у нас такое состояние было, будто нас из Освенцима доставили.

Затем перевезли в гостиницу, где мы тоже провели двое суток. Часто была воздушная тревога, мы несколько раз за ночь подпрыгивали и в подвал перемещались. Потом нас утром в районе пяти часов посадили в автобус и перевезли в Варшаву, сутки практически ехали. Там часть бывших политзаключенных осталась в гостинице, а те, которые решили в Литву ехать, поехали дальше.

