Умер одиозный друг Шойгу 3 26.12.2025, 12:50

Юрий Садовенко

Генерал-полковник РФ попал под санкции Британии и США за участие в войне против Украины.

Умер бывший заместитель министра обороны РФ Юрий Садовенко. Он принимал непосредственное участие в преступной войне против Украины и был близким соратником экс-главы МО России Сергея Шойгу.

Как сообщает ТАСС, Садовенко умер 25 декабря из-за болезни сердца. Ему было 56 лет.

Садовенко родился в Украине, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Генерал-полковник долго работал с Сергеем Шойгу в МЧС и в Минобороны. В мае 2024 года Садовенко «вылетел» из Минобороны РФ вслед за Шойгу.

Как пишет «Проект», Садовенко был одним из российских командиров, участвовавших в войне с Украиной. По этой причине в 2022 году он попал под британские и американские санкции.

