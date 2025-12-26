Андрэй Саннікаў: Няхай нашыя святы стануць сямейнымі ў поўным складзе
- 26.12.2025, 13:12
Святкуем разам з вольным светам.
Лідар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэй Саннікаў павіншаваў беларусаў з Калядамі:
—Усіх беларусаў, усіх дарагіх суайчыннікаў — са святам! Святкуем разам з вольным светам, з той прасторай, да якой належым!
Няхай нарэшце скончацца нашы няшчасці і пакуты, якія нам нясуць нахабныя калгасныя выскачкі, няхай нашы святы стануць сямейнымі ў поўным складзе нашых сем'яў і мірнымі!
Жыве Беларусь!