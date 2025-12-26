The Economist: У Путина нет плана победы в Украине 1 26.12.2025, 13:17

1,488

Боевые действия продолжатся, но расплата неизбежна

У Путин нет четкого плана победы в войне против Украины, и это все сильнее загоняет Кремль в стратегический тупик. Об этом свидетельствуют как ситуация на поле боя, так и растущие внутренние риски для самой России, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

К июню 2026 года война продлится дольше, чем Первая мировая. Как и тогда, конфликт, задуманный как быстрый, превратился в изматывающую бойню без решающих прорывов. Летнее наступление 2025 года — уже третье по счету — стало провалом: российская армия несет огромные потери, но не смогла захватить ни одного крупного города.

По оценкам, за год потери России выросли почти на 60% и составили от 984 тысяч до 1,4 млн человек, из них до 480 тысяч — погибшие. При нынешних темпах боев общее число потерь может приблизиться к 4 миллионам. При этом продвижение остается минимальным: на полный захват заявленных регионов уйдут годы.

Не добившись успеха на фронте, Москва усилила удары по украинским городам и инфраструктуре, рассчитывая сломить моральный дух. Однако атаки на гражданские объекты лишь укрепляют сопротивление и подчеркивают цену возможной победы России для украинцев.

Кремль также рассчитывал на изменение позиции США при президенте США Дональде Трампе, но Европа взяла на себя основную финансовую нагрузку, а Вашингтон даже ввел санкции против российских нефтяных гигантов. Надежды на скорый распад западной поддержки пока не оправдываются.

Путин, вероятно, продолжит войну, надеясь на усталость Украины или Запада. Но чем дольше она длится, тем выше риск «расплаты»: Россия уже ослабила экономику, потеряла поколение молодых мужчин и усилила зависимость от Китая. Вопрос «ради чего?» рано или поздно станет опасным для самого режима.

