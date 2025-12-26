Большой сюрприз для россиян 26.12.2025, 13:26

1,504

Как устроена новая оборонительная линия ВСУ на ключевых участках фронта.

OSINT-исследователь Клеман Молен проанализировал спутниковые снимки, фото и видео со строительства новой украинской линии укреплений. Общий вывод позитивен: на открытых участках фронта, где россияне планировали быстрое продвижение, эта линия способна или остановить противника, или существенно его притормозить.

Новая Донбасская линия — масштабная украинская программа укреплений

В этом году Украина построила важные укрепления, которые могут остановить или замедлить продвижение российских войск. Эти укрепления, как видно из космоса, уже доказали свою полезность.

• Линия имеет небольшое количество переходов, к примеру, на одном из есть только два прохода на 16 километров.

• Линия одновременно предназначена для того, чтобы остановить как пехоту, так и бронетехнику: 21 ряд колючей проволоки, три ряда противотанковых рвов и три ряда бетонных надолбов («зубов дракона»).

• Преодоление линии такой глубины уже само по себе предоставляет серьезные трудности для любых сил, брошенных на штурм.

• Единственный участок фронта, где фортификации еще не закончены — Запорожская область, украинцы сейчас пытаются ускорить их завершение, в то время как русские усиливают натиск, пробуя прорваться до того, как линия будет готова.

• Потенциально уязвимые места — дороги, проходящие через линию, однако они необходимы для продолжения снабжения украинских войск за линией и их отступления за нее, когда такая необходимость придет.

• В то же время, украинцы явно готовы концентрировать огневое поражение на участках дорог, так как русские стараются идти в атаку именно там.

• Имеются в наличии скрытые укрепленные позиции за линией укреплений, предоставляющие укрытие для пехоты и операторов БПЛА.

• Украинцы явно учли опыт российского прорыва под Добропольем и делают линию максимально непрерывной, не игнорируя лесистые участки и реки.

• Силам обороны Украины недостает личного состава, однако линия укреплений как раз позволит экономить его, удерживая позиции меньшими силами.

• Разумеется, линию можно прорвать концентрированными ударами авиации, артиллерии и дронов, однако ширина заграждений в 150 метров потребует множественных точных ударов.

• Даже в случае уничтожения участка фортификаций наступающим русским все равно придется выдерживать плотный огонь украинских защитников для ее преодоления.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com