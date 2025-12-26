закрыть
26 декабря 2025, пятница, 14:10
Белорусские мужчины рискуют не дожить до пенсии

  • 26.12.2025, 13:32
Белорусские мужчины рискуют не дожить до пенсии

В этой истории есть неприятная строчка мелким шрифтом.

Власти снова обещают «рост пенсий», призывают платить больше взносов, позже выходить на заслуженный отдых и вообще ведут себя так, будто пенсия — это почти депозит с гарантированным возвратом, пишет «Вашы грошы».

Но в этой истории есть неприятная строчка мелким шрифтом: значительная часть мужчин до пенсии может просто не дожить.

По данным Белстата, в 2024 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Беларуси составила 69,3 года у мужчин и 79,2 у женщин. Разрыв — 10 лет.

Пенсионный возраст мужчины сейчас — 63 года, а у женщины — 58. Получается, что заслуженный отдых, в среднем, мужчинам светит на 6,3 года, а женщинам — 21,8 лет. Согласитесь, разница впечатляет.

При этом стоит помнить, что, говоря о продолжительности жизни, мы говорим о средней оценке для поколения при текущих уровнях смертности. Если посмотреть данные международной платформы-агрегатора экономической и финансовой статистики Сeicdata, то мы увидим, что до 65 лет в Беларуси в 2022 году доживало лишь 65% мужчин.

Значит, до пенсии (63 года) дожило чуть больше, но при этом примерно треть мужчин так и не почувствовала радости заслуженного отдыха, хотя при этом они платили отчисления в пенсионный фонд.

При этом среди женщин показатель доживаемости до 65 лет в 2022 году составлял 86%. Учитывая, что пенсия у женщин начинается в 58 лет, можно смело говорить, что более 90% из них увидели пенсионную книжку.

Почему это касается не только здоровья, но и денег

Пенсия — это не банковский вклад и не «личный сейф», который можно открыть в старости. В государственной системе один из ключевых рисков для человека и его семьи в том, что выплаты прекращаются со смертью получателя, а дальше вступают в силу отдельные правила поддержки близких.

В Беларуси такая поддержка существует в виде пенсии по случаю потери кормильца. Но это не универсальная «передача пенсии супруге/супругу», о которой часто говорят в бытовых обсуждениях.

И если представить, что у граждан Беларуси возникла бы возможность выбирать, куда вкладывать отложенные на старость деньги, и когда получать их обратно, есть высокая вероятность, что государственный фонд социальной защиты ФСЗН стремительно бы растаял.

Дарить государству деньги на протяжении всей своей жизни и с вероятностью один к трем не увидеть их вовсе — не выглядит выгодным предложением. При этом обязательные взносы в ФСЗН в стране очень велики: каждый работающий белорус ежемесячно перечисляет в фонд 35% своего заработка.

Представим ситуацию: жена находится на пенсии, а муж умер, так до нее и не дожив. Претендовать на что-либо из пенсии мужа она может только в случае, если она находилась на полном содержании у супруга или получала помощь, которая была «постоянным и основным источником средств к существованию».

Если удастся доказать, что женщина состояла на иждивении у мужа, ей положено 40% среднемесячного заработка кормильца (по правилам расчета заработка), но не меньше 100% минимального размера пенсии по возрасту (а минимальная пенсия по возрасту с 1 ноября 2025 года – 122,77 рублей).

А как происходит в других странах: пенсия «переходит» вдове или нет?

Для того что бы не скатиться в популизм, здесь важно не путать термины. Во многих странах речь идет не о «наследовании пенсии», а о той же пенсии по потере кормильца/реверсионной пенсии — отдельной выплате супругу (иногда детям) с условиями по возрасту, стажу умершего, семейному статусу и т.д.

Например, в Польше «семейная пенсия» назначается, если у умершего уже было право на пенсию/инвалидную пенсию (или он получал такое пособие), а члены семьи соответствуют критериям.

Для вдовы/вдовца базовые входные условия такие: 50+ лет на момент смерти супруга или признанная нетрудоспособность. Также на выплаты можно претендовать, например, при воспитании ребенка.

Важный момент: в отличие от Беларуси, размер выплаты составляет 85% от пенсии умершего, если получатель один; 90% — если двое; 95% — если трое и более.

В Германии право на вдовью пенсию в базовом виде появляется, если брак/партнерство длились минимум 1 год (есть исключения, например, при несчастном случае), умерший выполнил «минимальную страховку» — обычно 5 лет взносов (тоже есть исключения), а получатель не вступил в новый брак.

Дальше система делится на «малую» и «большую» вдовью пенсию. Малая (25% от пенсии умершего) положена, если женщина младше 47 лет, не имеет инвалидности и не воспитывает ребенка. Она выплачивается максимум 2 года. Большая (до 55% от пенсии умершего) назначается, если женщина достигла порогового возраста, либо признана нетрудоспособной, либо воспитывает ребенка до 18 лет.

В Литве «вдовья» пенсия по линии Sodra назначается, если вы выполняете хотя бы одно условие (вот несколько основных): пенсионный возраст (неважно, сколько вам было на дату смерти супруга), жена получила инвалидность в день смерти супруга либо в течение 5 лет после.

По размеру Литва отличается от модели «процент от пенсии мужа» (как в Германии/Польше). В «новой» стандартной модели Литвы это фиксированная доплата, а не процент от пенсии мужа. На 2025 год базовый размер вдовьей пенсии — 42,29 € в месяц, он индексируется ежегодно.

Чего ждать дальше?

Стоит напомнить, что происходило в нашей стране последнее десятилетие. В Беларуси пенсионный возраст начали поэтапно повышать с 1 января 2017 года, это закрепил Указ президента №137 от 11.04.2016. Называется он «О совершенствовании пенсионного обеспечения», но суть совершенствования сводилась к тому, что люди стали выходить на пенсию на три года позже.

Механика была простая: каждый год +6 месяцев одновременно для мужчин и женщин, пока не дошли до новых «потолков». В итоге пенсионный возраст женщин вырос с 55 до 58 лет, а мужчин — с 60 до 63 лет.

При этом неоднократно от чиновников звучало, что повысить пенсионный возраст мужчинам до 65 лет, а женщинам до 60 — отличная идея. Правда, понимая непопулярность таких реформ, на самом высоком уровне них говорят максимально обтекаемо и осторожно. Например, в ноябре 2024 года министр труда Наталия Павлюченко отмечала: «Хочу заверить, что в нашей стране на повестке не стоит такой вопрос. Увеличение пенсионного возраста для наших граждан не планируется».

Спустя год, в ноябре 2025-го председатель «палаты представителей» Игорь Сергеенко заявил, что «пока этот вопрос не рассматривается, не изучается ни в «палате представителей», ни в правительстве».

Вроде бы смысл тот же, но риторика немного поменялась. Возможно, вскоре мы услышим, что «поднимать будут точно не в этом году», а потом — что пенсионный возраст «вырастет всего лишь на два года, а не на пять».

