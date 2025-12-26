Бесплатно лечить белорусов будут все с большими оговорками 26.12.2025, 13:44

Что изменится?

В Беларуси десятилетиями декларируется наличие бесплатной медицины — это было частью социального контракта с народом. И гарантировалось Конституцией. Впрочем, все эти годы мало кто мог полностью рассчитывать на бесплатное лечение. Платить приходилось за многое. Да и в Конституции теперь совсем иная формулировка. Кроме того, уже два года в Беларуси готовится проект Кодекса о здравоохранении. Что и как изменилось в медобслуживании в Беларуси за последние годы и куда мы движемся, изучили эксперты Белорусского Хельсинкского комитета и Фонда медицинской солидарности, пишет Plan B.

Лечим всех и даром

Первое, на что обратили внимание, когда в 2022-м году меняли Конституцию, успели серьезно поменять и формулировки, касающиеся права на здоровье. В последней редакции Конституции формулировку «бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения» заменили на «бесплатное лечение за счет государственных средств в порядке, установленном законом». То есть, с одной стороны, это может открывать возможности лечения за счет государства в частных клиниках, что возможно во многих странах Европы. С другой стороны, объем положенной помощи теперь определяется на ведомственном уровне.

Причем норма, которая должна гарантировать право граждан, дополнена фактически обязанностью: «Граждане заботятся о сохранении собственного здоровья». Эксперты считают это попыткой возложить на людей конституционную обязанность «заботы» с вытекающими из этого последствиями. Это подтверждает судья Конституционного суда Алла Бодак, которая в своей статье 2023 года говорит о необходимости закрепления «четкого и ясного конституционно-правового механизма, определяющего меру необходимого поведения индивида как заботу о собственном здоровье».

«Она предлагает прямо прописать, что именно человек должен делать, чтобы мы сказали, что он заботится о собственном здоровье. Это очевидная конструкция обязанности, как в истории с тунеядцами, которые теперь обязаны работать. Вряд ли вас ограничат в возможности бесплатного лечения, если вы не прошли плановую флюорографию, но на лечении людей с зависимостями это точно отразится. Ты пьешь, значит, ты не выполнил обязанности по сохранению своего здоровья. Куда таким образом можно дойти? Кстати, и сейчас наши ЛТП — это очевидно не форма оказания медицинской помощи, это жестокое бесчеловечное обращение с людьми, это наказание. Это форма принудительного труда», — обращает внимание эксперт БХК.

Или не даром

Новая редакция конституционной нормы дополнительно уточняет позитивные обязательства государства: «Государство создает условия доступного для всех граждан медицинского обслуживания». С одной стороны, это соответствует международным стандартам, предполагающим «доступность» в качестве одного из элементов права на здоровье. Но это может трактоваться и как фактическое ограничение права на «бесплатное» лечение. Ведь очевидно, что «доступное» неравнозначно «бесплатному».

«Фактически, начиная с 1994 года у нас действовала унаследованная советская норма о том, что в стране гарантирована бесплатная медицинская помощь в государственных учреждениях. То есть власть утверждала, что у нас бесплатная медицина, хотя все знали, что она ни разу не бесплатная, если говорить о качественной медицине», — рассказывает эксперт.

По данным ВОЗ, в 2021 году в Беларуси около трех четвертей совокупных расходов на здравоохранение было государственным. Это соответствует уровню стран с доходом выше среднего. Пик расходов белорусов «из собственного кармана» в 36,2% был достигнут в 2015 году. В 2016 г их доля резко снизилась до 26,7%. И с тех пор продолжает падать, что эксперты связывают со снижением использования частных медицинских услуг во время пандемии COVID-19. В 2021 году доля собственных расходов достигла минимума — 21,9%. ВОЗ призывает минимизировать эту долю через усиление публичного финансирования и полностью устранить ее для бедных и уязвимых групп.

Болейте поскромнее

Еще один нюанс. Доступное лечение — вовсе не обязательно оптимальное, наилучшее из возможных. Детализацию конституционная норма о праве на здоровье получила в Законе о здравоохранении, где расшифровывается понятие доступного медобслуживания. Оно сводится к «государственным минимальным социальным стандартам в области здравоохранения». И если минимальный стандарт не предусматривает лечение какого-то заболевания, к примеру СМА или муковисцидоза, дорогостоящими современными препаратами, вам это лечение не положено. Нет оснований.

Ситуация такая, что из-за ликвидации в Беларуси подавляющего большинства НГО невозможно порекомендовать родителям объединяться в пациентские организации. А именно они во многих странах — значимые лоббисты. В Беларуси отстаивать интересы пациентов особенно некому.

«В итоге конституционная норма, которая гарантирует бесплатное лечение, начинает заметно сужаться», — констатирует эксперт.

«Треть века мы жили на остатках советской системы. Пора куда-то двигаться. Это абсолютно понятно. Но давайте обсудим — куда. Этого обсуждения не было вовсе, — продолжает представитель БХК. — Есть версия, что власти пытаются двигаться в сторону страховой медицины. Потому что в последней госпрограмме «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025-е годы концепция добровольного страхования есть в нескольких параграфах. То есть у них бродит идея о страховании, но они боятся сказать ее голосом».

Кодекс о здравоохранении еще в 2024-м его попытались вынести на обсуждение. Но у нас оставшаяся единственная модель общественного участия в законотворчестве – это сайт правового форума, где населению дается десять дней на то, чтобы написать свои комментарии, рассказал эксперт Белорусского хельсинского комитета. И на Кодекс, в который пытаются объединить все существующие законы этой сферы, восемь штук, и все они немаленькие, около 330 страниц, дали тоже десять дней. Резонанс вокруг документа в 2024-м году привел к тому, что обсуждение открыли вновь, в итоге оно длилось два месяца. По крайней мере, изображается обсуждение в трудовых коллективах. Все двигается к финальным этапам, судя по всему, проект Кодекса вот-вот примут.

Лечить или вылечить

Право на здоровье должно характеризоваться наличием, доступностью, качеством и приемлемостью, подчеркивают специалисты. Это — золотой международный стандарт.

«В принципе, понятно, почему мы переходим к страховой медицине. На всех денег не хватает. Если вы хотите качественно лечиться, давайте придумывать модели, когда общество будет как-то солидарно нести эту нагрузку. Это было бы нормальным обоснованием. Проблема в том, что они записали, что государство должно создавать эту доступность, но они никаким образом не хотят прописать, через что. Буду ли я иметь какие-нибудь субсидиигосударственные, чтобы пойти в любую клинику, неважно, частную или государственную, и там потратить эту часть? То есть если я платил вносы в ФСЗН, могу ли я, как во многих европейских странах, прийти в любую сотрудничающую с этой системой клинику, в том числе частную? Непонятно», — обращает внимание эксперт.

Среди позитивных моментов специалисты отмечают то, что в Кодекс добавили концепцию качества. То есть у нас теперь есть право не только на доступное, но и качественное лечение. Но параметры качества остаются размытыми. К примеру, Беларусь — безусловный чемпион по койко-местам. Оно больше, чем в ЕС, больше, чем в странах соизмеримого уровня развития. При этом у нас нет концепции эффективного койко-места. Это и койка в сверхоборудованном современном центре, и койка в районной больничке, где она скорее выполняет функции социального обременения, обеспечивая тепло, питание и проживание для уязвимых людей. То есть формально высокая обеспеченность больничными койками не компенсирует нехватку современного, исправного оборудования и квалифицированного персонала.

В итоге Беларусь парадоксально характеризуется высокой обеспеченностью врачами и медсестрами, но сталкивается с дефицитом кадров (особенно в сельской местности), при том, что количество мест в медицинских вузах, и количество выпускников растет. Среди объяснений такого парадокса – специфика трудовых отношений в секторе здравоохранения, в частности, распространенность работы на несколько ставок, обязательная отработка по распределению, целевые контракты.

А как ситуация будет меняться, власти решили определить при минимальном участии граждан. Не до обсуждений сейчас.

