Названы ягоды, которые укрепляют сердце эффективнее таблеток 2 26.12.2025, 13:55

1,002

Кардиологи считают их самыми полезными.

Заболевания сердца и сосудов до сих пор остаются одной из главных угроз для здоровья в мире. Однако все больше научных данных подтверждают: правильное питание может играть решающую роль в профилактике этих проблем. Особое внимание кардиологи уделяют ягодам с высокой концентрацией антиоксидантов. Именно они помогают защитить сердце и сосуды от многих опасных заболеваний, пишет ТСН.

Почему ягоды так важны для здоровья сердца и сосудов

Ягоды содержат уникальные биологически активные вещества — антоцианы и полифенолы. Эти соединения:

уменьшают воспалительные процессы в сосудах;

нейтрализуют свободные радикалы;

снижают окислительный стресс, повреждающий стенки артерий.

Ведь именно воспаление и окислительный стресс считаются ключевыми факторами развития атеросклероза, инфарктов и инсультов.

Какая польза ягод для сердечно-сосудистой системы

Регулярное употребление ягод связывают с заметными положительными изменениями:

снижением АД;

уменьшением уровня липопротеинов низкой плотности, так называемого «плохого» холестерина;

улучшением эластичности сосудов.

Здоровый эндотелий — внутренний слой сосудов, лучше регулирует кровоток и предотвращает образование холестериновых бляшек.

Что говорят ученые о пользе ягод для сердца

В масштабных научных исследованиях было зафиксировано: люди, которые регулярно ели ягоды, имели значительно более низкий риск сердечных осложнений. Особенно заметный эффект наблюдался у тех, кто употреблял чернику и клубнику несколько раз в неделю. У таких участников эксперимента риск инфаркта был существенно меньше по сравнению с теми, кто редко включал ягоды в свой рацион.

Какие самые полезные ягоды для сердца

Черника способствует снижению давления и укрепляет стенки сосудов.

Клубника богата витамином C, поддерживает сосуды и иммунную систему.

Малина содержит много клетчатки, что помогает контролировать холестерин.

Ежевика — отличается высоким содержанием полифенолов и полезных микроэлементов.

Несмотря на разницу, все эти ягоды работают в одном направлении — поддерживают сердце и улучшают состояние сосудов.

Однако кардиологи отмечают: ни один продукт не является волшебной таблеткой. Ягоды дают наилучший эффект в сочетании с регулярной физической активностью, сбалансированным питанием, контролем веса и стресса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com