В российском Майкопе прогремели взрывы в районе военного аэродрома
- 26.12.2025, 14:08
Жителей столицы Адыгеи всполошил грохот.
В Майкопе, столице Республики Адыгея (Россия), в ночь на 25 декабря было неспокойно. В результате атаки, в городе прогремели мощные взрывы вблизи военного аэродрома.
В местных пабликах россияне делились видео, на которых был слышен грохот. Об этом сообщает Telegram-канал Supernova+.
«Майкоп... местные сообщают о взрывах в районе военного аэродрома Ханская, в/ч 55661 272-я учебная авиационная база 2-го разряда», – говорится в сообщении.
На опубликованных видео от местных слышен характерный звук беспилотника и взрывы.
Что известно об аэродроме Ханская
Ханская – военный аэродром в Республике Адыгея, расположенный в 3 км к востоку от станицы Ханской и в 6 км к северо-западу от Майкопа. Здесь базируется 272-я учебная авиационная Полоцкая авиабаза 2-го разряда орденов Суворова и Кутузова, входящая в состав Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова.
Основу авиапарка составляют учебные самолеты L-39. Аэродром относится ко второму классу и способен принимать самолеты типа Ту-134, Ан-12, Ил-18 и более легкие воздушные суда, а также вертолеты всех типов.
До 2009 года Ханская имела статус аэродрома совместного базирования и использовалась также для нужд гражданской авиации.