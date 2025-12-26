закрыть
26 декабря 2025, пятница, 14:40
Архив новостей
«Юра Унитаз» без военного образования возглавил российские БПЛА-войска

  • 26.12.2025, 14:34
«Юра Унитаз» без военного образования возглавил российские БПЛА-войска
Юрий Ваганов

Юрий Ваганов занимался продажей сантехники.

Командующим войсками беспилотных систем ВС РФ назначили не имеющего военного образования бизнесмена и волонтера из Подмосковья Юрия Ваганов. Об этом независимо друг от друга сообщили Z-блогеры. Источник Русской службы BBC в отрасли дроностроения подтвердил информацию.

«Командующим было назначено лицо, известное очень многим в СВО как "Юра Унитаз"», — заявил в ходе стрима военный эксперт и капитан 3-го ранга в запасе Максим Климов. По его словам, Ваганов раньше занимался продажей сантехники, а после начала полномасштабной войны в Украине стал монополистом в вопросе поставок FPV-дронов российским войсками. Z-блогер Святослав Голиков отметил, что Ваганов работает в связке с замминистра обороны Алексеем Криворучко и в их отношениях все «тупо про коммерцию», а не про развитие беспилотных средств и их применение в современной войне. «Обыкновенная история. Так у них все. Они же воюют левой ногой. Это коммерческий проект. Ну и что, что люди дохнут», — прокомментировал назначение BBC бывший российский военнослужащий.

По данным издания, Ваганов родился в Степанакерте в 1982 году и до начала войны в Украине был не самым крупным предпринимателем в подмосковной Электростали. Он вступил в «Народный фронт» и во время пандемии коронавируса помогал городской больнице масками. После вторжения России в Украину бизнесмен начал регулярно возить гуманитарную помощь в самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР».

За годы войны Ваганов обзавелся связями и стал одним из главных поставщиков FPV-дронов для российской армии.

В частности, он наладил производство беспилотников на базе батальона «Судоплатов». В октябре 2025 года патриарх Кирилл наградил Ваганова орденом благоверного князя Дмитрия Донского III степени. При этом бизнесмена на церемонии представили как подполковника и советника замминистра обороны по вооружениям. Ваганов должен получить генеральские погоны как командующий отдельным родом войск.

