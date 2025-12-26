Минтруда хочет закрыть дефицит рабочих рук пенсионерами и инвалидами 1 26.12.2025, 14:45

1,344

Странная идея от чиновников.

В Беларуси расширяют границы трудового участия всех граждан для сокращения дефицита кадров. Об этом на круглом столе «Рынок труда: вызовы и решения, приоритеты государства» рассказал начальник главного управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Максим Флоринский, заметил сайт «Белорусы и рынок».

«К примеру, созданы условия для трудоустройства молодежи: организована временная трудовая занятость, снимаются регуляторные барьеры к занятию той или иной должности», — пояснил он.

Студентам представлена возможность интегрировать обучение с профессиональной деятельностью уже на ранних этапах. Сегодня студент, окончивший второй–третий курс вуза, может работать, к примеру, воспитателем, стажером младшего научного сотрудника или медицинским регистратором. Это стирает искусственную границу между теорией и практикой, создавая принципиально новую модель «учись и работай». Эта модель не только усиливает прикладную значимость образования, но и повышает конкурентоспособность выпускников на рынке труда за счет накопленного практического опыта.

Максим Флоринский дополнил, что для людей старшего возраста также сняты барьеры. Сейчас пожилой человек получает помимо зарплаты пенсию в полном объеме. Это дает возможность старшему поколению вносить свой вклад в экономику страны и одновременно быть наставниками и примером для молодых.

«Отдельно стоит отметить вовлечение людей с инвалидностью. Многие из них очень стремятся работать. Для них мы предлагаем субсидированные рабочие места. Такие вакансии помогают соискателю адаптироваться в организации, а нанимателю государство возмещает минимальный размер заработной платы таких сотрудников», — рассказал специалист.

С мая текущего года заработал механизм квотирования рабочих мест для инвалидов. Для организаций со списочной численностью свыше 100 человек устанавливается квота до 3 процентов от общего числа работников. За 9 месяцев текущего года в счет квоты трудоустроено более 500 человек.

«Кроме того, служба занятости содействует безработным в освоении новых профессий, востребованных на рынке труда. Ключевой механизм работы — обучение „под заказ“ нанимателя с гарантией последующего трудоустройства. Мы даем безработному не просто „корочку“, а реальную, востребованную профессию», — отметил собеседник.

