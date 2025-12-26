Муж-россиянин едва не довел белоруску до развода одной фразой

Муж-россиянин едва не довел белоруску до развода одной фразой4
Все дело в картошке.
В сети обсуждают историю семейной пары: жена родом из Беларуси приготовила мужу, выросшему в России, традиционные драники с мясом (те самые колдуны). Но реакция супруга повергла женщину в шок — он назвал блюдо «чебуреками из картошки», пишет Telegram-канал «Хартия-97%». Та пошутила, что готова с ним развестись.
Белорусский сегмент интернета встал на защиту национального достояния. Комментаторы не сдерживают эмоций:
«Скажите ему, что за такое у нас предусмотрена депортация!»
«Служба экстренных разводов уже должна была выехать на адрес».
«Надеюсь, вы сдали его милиции для перевоспитания в колонии строгого режима?»