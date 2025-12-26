«Все тормоза сняты»: попытка Кремля перекрыть рынок утечек данных дала обратный эффект 26.12.2025, 15:27

2,168

Крупные игроки уехали за границу, где Кремль не имеет над ними власти.

Россия пытается обуздать масштабный нелегальный рынок персональных данных, но ужесточение репрессий привело к противоположному результату. Эксперты и журналисты отмечают: утечек стало больше, а самые чувствительные базы теперь свободно циркулируют за пределами страны, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Рынок данных, существующий более десяти лет, представлял собой параллельную информационную экономику, основанную на коррупции среди чиновников, полицейских, банковских сотрудников и охранников. За небольшие суммы можно было получить паспортные данные, адреса, историю поездок и даже внутренние полицейские сведения. Этим пользовались журналисты-расследователи, силовики и преступные группы.

Долгое время власти фактически терпели это, считая его удобным инструментом. Однако на фоне войны с Украиной Кремль стал рассматривать утечки как угрозу: ими активно пользовались телефонные мошенники и украинские спецслужбы, выявляющие российских военных и чиновников.

После того как Путин публично признал, что его знакомый стал жертвой мошенников, власти резко ужесточили законодательство. За доступ и распространение утекших данных теперь грозит до 10 лет тюрьмы. Начались аресты операторов, включая команду популярного сервиса Usersbox.

Но, по словам журналиста Андрея Захарова, эффект оказался обратным. Крупные игроки уехали за границу и перестали учитывать неформальные ограничения. «Раньше они сдерживались, теперь все тормоза сняты», — говорит он.

В результате в сеть попали масштабные базы данных, включая утечку ФСБ «Кордoн-2023» с информацией о пересечении границы за почти десять лет. К утечкам активно подключились и проукраинские хакеры, публикующие данные бесплатно. По оценке экспертов, сегодня доступ к личным данным россиян стал проще, чем когда-либо.

