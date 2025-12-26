Мясо на Новый год: топ блюд, которые удивят твоих гостей
- 26.12.2025, 15:36
Вкусно и очень сытно.
Мясные блюда — основа праздничного стола на Новый год во многих семьях. Ведь это довольно вкусно и очень сытно. Как приготовить мясо на Новый год-2026 — в материале vikna.tv.
Мясо на новый год: запеченная свинина
Ингредиенты:
• 900 г свинины;
• 75 г кураги;
• 75 г чернослива без косточек;
• 75 г сушеного инжира;
• 1 ч. л. соли;
• 1 ч. л. молотого перца;
• 150 мл красного сухого вина;
• 2 ст. л. меда;
• 2 ст. л. растительного масла.
Способ приготовления:
1 Сухофрукты залей 500 мл горячей воды, настаивай 10-15 минут, слей воду и обсуши продукты бумажным полотенцем.
2 Разогрей духовку до 180°C. Приготовь глазурь. Для этого смешай вино, мед и растительное масло.
3 Мясо промой и обсуши бумажными полотенцами, сделай несколько надрезов глубиной 5 см.
4 Натри мясо солью и перцем, наполни надрезы сухофруктами. Завяжи свинину веревкой или кулинарной нитью, перемести его в форму для запекания, полей 1/3 глазури.
5 Запекай свинину в духовке 90 минут, каждые 30 минут обильно смазывая соусом. Подавай мясо к столу, перед тем удалив кулинарную нить.
Мясные блюда на новый год: рулетики с грибами
Ингредиенты:
• 4 шт. куриного филе;
• 100 г шампиньонов;
• 200 г творога;
• молоко;
• приправа к курице;
• 2 ст. л. майонеза;
• сок половинки лимона;
• 2 ст. л. растительного масла;
• соль;
• ароматный перец;
• измельченный лавровый лист;
• 0,5 ч. л. куркумы.
Способ приготовления:
1 Приготовь маринад. Для этого смешай майонез, сок лимона, растительное масло, соль, перец, лавровый лист и куркуму.
2 Филе промой, отбей, смешай с маринадом и дай настояться 30 минут.
3 Шампиньоны промой, нарежь частями, сыр нарежь кубиками.
4 На куриное филе положи шампиньоны и сыр, сверни рулетом и закрепи зубочистками.
5 Обжарь на сковороде до золотистой кожуры с обеих сторон, положи в форму для запекания и залей соусом (молоком со специями).
6 Запекай в духовке 40 минут при 180°C, затем вынь, посыпь тертым сыром и запекай еще 10 минут.
7 Готовый куриный рулет вынь, нарежь кружочками и подавай к столу.
Мясо на новогодний стол: жульен с курицей и грибами
Ингредиенты:
• 400 г порезанных шампиньонов;
• 250-300 г куриного филе;
• 1 лук;
• 20 г сливочного масла;
• 1 ст. л. оливкового масла;
• 2 зубчика чеснока;
• 100 г нежного сыра бри;
• 100 г твердого сыра;
• 50-100 мл сливок;
• мускатный орех;
• соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
1 Предварительно разогрей духовку до 180 градусов. Измельчи два зубчика чеснока.
2 Удали кожуру и нарежь лук средними кубиками.
3 Промой 400 г шампиньонов и нарежь их на средние кусочки. Возьми 250 г куриного филе и нарежь мясо тонкими полосками. Чтобы мясо хорошо резалось на одинаковые полоски, его можно поставить в морозильник на 3 часа.
4 Разогрей сковороду вместе с 20 г сливочного масла и 1 ст. л. оливкового масла.
5 Поставь туда мелко нарезанный чеснок с луком и жарь их в течение 2-3 минут до прозрачности лука.
6 Добавь грибы и туши еще 3-4 минуты. Положи курицу к смеси, добавь соль по вкусу и жарь еще 4-5 минут.
7 Нарежь 100 г нежного сыра бри мелкими кусочками и добавь на сковородку.
8 Затем добавь 1-2 щепотки мускатного ореха. Туши все ингредиенты, пока сыр полностью не расплавится.
9 После этого долей 50-100 мл сливок. Масса должна быть жидкой и сочной, поэтому регулируй количество сливок по вкусу. Готовь в течение 10 минут.
10 Поставь будущий жульен в форму для запекания, добавь молотый по вкусу перец, посыпь 100 г твердого сыра сверху и отправь в духовку на 15-20 минут на запекание при температуре 180 градусов, пока не образуется золотистая корочка.