В Севастополе ночью прогремели два мощных взрыва
- 26.12.2025, 15:49
В районе военного аэродрома Кача.
В ночь на пятницу, 26 декабря, во временно оккупированном Севастополе в районе военного аэродрома Кача прогремели два мощных взрыва.
Мониторинговый Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на местных жителей сообщил, что первый взрыв был слышен в 00:54, а второй — в 01:11.
Звуки сильных взрывов также подтвердил корреспондент проекта «Радио» Свобода» «Крым.Реалии».
В Крым.Реалии уточнили, что перед взрывами в Севастополе не объявляли воздушную тревогу.
Минобороны страны-агрессора России утром заявило, что противовоздушная оборона «перехватила и уничтожила» пять дронов над территорией оккупированного Крыма. В атаке россияне обвинили Украину.