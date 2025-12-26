В Севастополе ночью прогремели два мощных взрыва 26.12.2025, 15:49

В районе военного аэродрома Кача.

В ночь на пятницу, 26 декабря, во временно оккупированном Севастополе в районе военного аэродрома Кача прогремели два мощных взрыва.

Мониторинговый Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на местных жителей сообщил, что первый взрыв был слышен в 00:54, а второй — в 01:11.

Звуки сильных взрывов также подтвердил корреспондент проекта «Радио» Свобода» «Крым.Реалии».

В Крым.Реалии уточнили, что перед взрывами в Севастополе не объявляли воздушную тревогу.

Минобороны страны-агрессора России утром заявило, что противовоздушная оборона «перехватила и уничтожила» пять дронов над территорией оккупированного Крыма. В атаке россияне обвинили Украину.

