26 декабря 2025, пятница, 17:22
Долина начала вывозить вещи из злополучной квартиры

5
  • 26.12.2025, 15:59
  • 3,174
Долина начала вывозить вещи из злополучной квартиры
Лариса Долина

Певица уже частично освободила жилье.

Российская певица Лариса Долина начала вывозить личные вещи из проданной Полине Лурье квартиры в московском районе Хамовники, откуда она должна съехать по решению суда в ближайшие дни. Об этом сообщили российские журналисты.

«Лариса Долина начала вывозить вещи из квартиры Лурье в Хамовниках — в ближайшие дни она должна выехать оттуда по решению суда», — сообщил telegram-канал Shot. По их данным, артистка уже частично освободила жилье. Ее автомобиль с вещами заметили у подъезда.

Источник отмечает, что речь идет о той же машине Toyota Alphard, которая попала в ДТП в Москве несколько месяцев назад. Тогда автомобиль получил серьезные повреждения, и, по оценкам экспертов, ремонт элитного минивэна мог стоить около миллиона рублей.

В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск певицы, которая оспаривала сделку купли-продажи жилья у Полины Лурье. Долина заявила, что стала жертвой мошеннической схемы.

