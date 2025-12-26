Долина начала вывозить вещи из злополучной квартиры 5 26.12.2025, 15:59

Лариса Долина

Певица уже частично освободила жилье.

Российская певица Лариса Долина начала вывозить личные вещи из проданной Полине Лурье квартиры в московском районе Хамовники, откуда она должна съехать по решению суда в ближайшие дни. Об этом сообщили российские журналисты.

«Лариса Долина начала вывозить вещи из квартиры Лурье в Хамовниках — в ближайшие дни она должна выехать оттуда по решению суда», — сообщил telegram-канал Shot. По их данным, артистка уже частично освободила жилье. Ее автомобиль с вещами заметили у подъезда.

Источник отмечает, что речь идет о той же машине Toyota Alphard, которая попала в ДТП в Москве несколько месяцев назад. Тогда автомобиль получил серьезные повреждения, и, по оценкам экспертов, ремонт элитного минивэна мог стоить около миллиона рублей.

В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск певицы, которая оспаривала сделку купли-продажи жилья у Полины Лурье. Долина заявила, что стала жертвой мошеннической схемы.

