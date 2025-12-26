Долина начала вывозить вещи из злополучной квартиры

Долина начала вывозить вещи из злополучной квартиры5
Певица уже частично освободила жилье.
Российская певица Лариса Долина начала вывозить личные вещи из проданной Полине Лурье квартиры в московском районе Хамовники, откуда она должна съехать по решению суда в ближайшие дни. Об этом сообщили российские журналисты.
«Лариса Долина начала вывозить вещи из квартиры Лурье в Хамовниках — в ближайшие дни она должна выехать оттуда по решению суда», — сообщил telegram-канал Shot. По их данным, артистка уже частично освободила жилье. Ее автомобиль с вещами заметили у подъезда.
Источник отмечает, что речь идет о той же машине Toyota Alphard, которая попала в ДТП в Москве несколько месяцев назад. Тогда автомобиль получил серьезные повреждения, и, по оценкам экспертов, ремонт элитного минивэна мог стоить около миллиона рублей.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск певицы, которая оспаривала сделку купли-продажи жилья у Полины Лурье. Долина заявила, что стала жертвой мошеннической схемы.