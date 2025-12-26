С начала года картофель в Минске подорожал на 16%3
- 26.12.2025, 16:06
А в некоторых областях подешевел.
На 0,47% подорожал в Беларуси картофель за 11 месяцев 2025 года, следует из данных Национального статистического комитета.
В региональном разрезе, как свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ информации ведомства, динамика цен была разнонаправленной.
Если в Могилевской области картофель подешевел на 22,37%, в Гомельской — на 9,68%, Гродненской — на 1,99%, то в Брестской цена на него увеличилась на 2,24%, Минской — на 2,79%, Витебской — на 4,59%, в Минске — на 15,80%.
Дефицит картофеля весной этого года стал причиной неоднократного разбирательства на совещаниях с участием Александра Лукашенко.