С начала года картофель в Минске подорожал на 16% 3 26.12.2025, 16:06

А в некоторых областях подешевел.

На 0,47% подорожал в Беларуси картофель за 11 месяцев 2025 года, следует из данных Национального статистического комитета.

В региональном разрезе, как свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ информации ведомства, динамика цен была разнонаправленной.

Если в Могилевской области картофель подешевел на 22,37%, в Гомельской — на 9,68%, Гродненской — на 1,99%, то в Брестской цена на него увеличилась на 2,24%, Минской — на 2,79%, Витебской — на 4,59%, в Минске — на 15,80%.

Дефицит картофеля весной этого года стал причиной неоднократного разбирательства на совещаниях с участием Александра Лукашенко.

