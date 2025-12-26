Путин спалил контору Сергей Фурса

26.12.2025, 16:18

4,248

Сергей Фурса

Фото: Главред

А вы говорите чебурек-чебурек…

Путин проговорился об интересном. Говорит, что они с Трампом договорились совместно управлять ЗАЭС без Украины и майнить там.

То есть Трамп и Путин хотят создать «РосАмерБиткоинДобытчик», получить доступ к фактически шаровой электроэнергии в огромных объёмах и майнить себе крипту. Фактически создают себе частный печатный станок.

Интересно, конечно, как на это среагирует рынок биткоина. Но ещё интереснее, как на это должно среагировать ФБР. Потому что вряд ли эти биткоины каким-то образом будут попадать в государственную собственность США. В США в принципе всего три государственные компании, и совместное предприятие с Путиным вряд ли будет четвёртым. То есть какой-то условный Кушнер с условным Уиткоффом будут «печатать» себе биткоины. И действительно, почему же Уиткофф так прислушивается к мнению россиян и почему так хочет заставить Украину капитулировать.

Сын Байдена, недавно открывший рот и заговоривший об Украине как типичный неудачник, обвиняющий всех в своих проблемах, нервно курит в углу.

В принципе это мечта украинских коррупционеров, которые обычно так и поступали, подключаясь к шаровой энергетике, но в гораздо меньших масштабах. А вы говорите чебурек-чебурек…

Интересно, конечно, зачем Путин спалил контору…

Хотя и хочется верить, что это только проблема перевода и подразумевался не криптомайнинг, а добыча каких-то редкоземельных металлов и их переработка. Хотя здесь, конечно, также будет вопрос, не металлы ли на захваченной украинской территории планирует получить новое совместное предприятие…

Сергей Фурса, «Фейсбук»

