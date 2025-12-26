Таксист в Минске отказался везти ребенка 26.12.2025, 16:28

Законно ли это?

Водители такси регулярно отказывают в поездках пассажирам с детьми. Юлия также попала в такую ситуацию: она вызвала машину через «Яндекс» для своей дочери и бабушки ребёнка. Специально выбрала тариф «Бизнес», чтобы быть уверенной: на заказ приедет свежий автомобиль повышенного комфорта.

Но водитель «развернул» пассажиров, посоветовав вызвать тариф «Детский». А у Юлии с последним неоднократно возникали проблемы: приезжали, как утверждает девушка, автомобили не в лучшем техническом состоянии, пишет Onliner.by.

— Позавчера дочка вместе со своей бабушкой ехали на елку в Национальную библиотеку. Когда я сама езжу с ребенком в такси, то вожу с собой бустер (возможно, поэтому мне еще ни разу не отказывали в поездке). Но в этот раз было непонятно, можно ли будет оставить бустер в гардеробе, поэтому не хотелось «нагружать» им бабушку-пенсионерку.

Мероприятие закончилось, я начала вызывать такси. Отмечу: для дочки всегда выбираю именно «Бизнес» — там адекватные водители и безопасные машины. Был у меня опыт и с тарифом «Детский»: однажды приехала сильно изношенная и грязная Honda Civic с нервным водителем. Я до сих пор хорошо помню ту поездку — как мужчина газовал, чтобы не заглохнуть! После по «Детскому» ко мне тоже приезжали очень специфические машины. Мне даже сами водители объясняли: этот тариф — последний шанс для некоторых, чтобы не быть отключенными от сервиса. У них из-за низкого рейтинга мало заказов, так они «впихивают» автокресло — и продолжают зарабатывать. Кстати, у «Бизнеса» раньше всегда были бустеры, но теперь их нет.

Возвращаясь к позавчерашней ситуации, Юлия рассказывает: обстановка в городе была напряженная. Дороги загруженные, тарифы повышенные… Девушка пыталась найти «Бизнес» с бустером, но дважды вызывались водители без них, и она отменяла поездку. Параллельно мониторила детский тариф, надеясь «выловить» хорошую машину. Но такая стратегия результата не дала. Тогда Юлия все же остановилась на «Бизнесе».

— Подумала: хотя бы машина приедет надежная. В общем, заказала, мне пришло уведомление, что машина едет. Бабушка с внучкой вышли к остановке. Ребенок после праздника, разумеется, нарядный, но не очень тепло одетый — точно не для долгой прогулки.

И тут мне прилетает сообщение от водителя: бустера у него нет, ребенка не повезет. Посоветовал выбрать тариф «Детский». Я аргументировала свое нежелание вызывать этот тариф, но водитель только ответил: детей не возит.

Сам заказ он не отменял, ждал, когда это сделаю я. Я, разумеется, не могла идти на принцип: ребенок с бабушкой, повторюсь, уже мерзли на остановке. Вызвала еще одну машину — она приехала через 15 минут, водитель в поездке не отказал. Бабушка с внучкой счастливо добрались домой.

Меня огорчает то, что нет возможности везти ребенка в кресле/бустере и при этом в хорошей машине. Приходится выбирать между креслом и комфортным и безопасным авто. Когда читаешь истории, как какой-нибудь пьяный водитель Mercedes «разложил» Skoda на М2, где было автокресло, но от самой машины ничего не осталось, а Mercedes — целый (как и все, кто в нем ехал), понимаешь, что бустер/автокресло — не панацея.

Имел ли право водитель такси отказывать в поездке с ребенком?

Сначала обратимся к ПДД, а точнее — к пункту 178. В автомобиле-такси детей можно перевозить без удерживающих устройств. И водитель такси не может отказать в перевозке пассажира с ребенком, что неоднократно объясняли в Минтрансе и Транспортной инспекции.

Однако конфликты нередки: таксисты, увидев среди потенциальных пассажиров ребенка, иногда отказывают в поездке, ссылаясь на отсутствие у них автокресла и возможность получить штраф от ГАИ. Журналисты «Онлайнера» уже обращались в Госавтоинспекцию за комментарием насчет таких ситуаций. Там объясняли: если сотрудник ГАИ видит, что ребенка везут без автокресла, он выясняет все обстоятельства, в том числе спрашивает у водителя, работает ли тот в такси. Если водитель говорит, что нет (так раньше очень часто делали те, у кого не все в порядке с документами), его штрафуют по ч. 5 ст. 18.14 КоАП — за нарушение правил перевозки пассажиров.

Получается, ответ на поставленный вопрос очевиден. Однако Юлия прислала в редакцию ответ от службы поддержки сервиса на ее жалобу: там сообщили, что водителю автопарка-партнера «Яндекса» разрешено отказываться (видимо, по внутренним правилам) от поездки, если пассажиром не выбран тариф «Детский». Собственно, похоже, из-за таких расхождений и возникают недоразумения. Однако в случае, если пассажир напишет жалобу в Транспортную инспекцию на водителя, решение будет приниматься в соответствии с законом.

