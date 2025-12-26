Зеленский: Мирный план из 20 пунктов готов на 90% 1 26.12.2025, 16:36

Владимир Зеленский

Оставшиеся 10% президент Украины обсудит с Трампом.

План по урегулированию войны, который украинские чиновники разрабатывали совместно с международными партнёрами, готов примерно на 90%. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в чате Офиса президента, пишет liga.net.

Главу украинского государства спросили, каких ожиданий он придерживается перед предстоящей встречей с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, команды Украины и Соединённых Штатов «очень неплохо» поработали, а также уже подготовили первые драфты нескольких документов.

Президент отметил, что остаются отдельные вопросы, обсуждение которых возможно исключительно на уровне лидеров государств.

«Мы будем говорить о гарантиях безопасности. Я благодарен обеим сторонам за то, что документ действительно получился очень хорошим. Сейчас наработки сильные», — подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что мирный план, состоящий из 20 пунктов и подготовленный совместными командами, на данный момент готов на 90%.

«Наша задача — сделать так, чтобы всё было готово на 100%. Это непросто, и никто не утверждает, что стопроцентный результат будет достигнут сразу. Однако каждой такой встречей и каждым разговором мы должны приближать желаемый итог», — заявил президент.

Также Владимир Зеленский подтвердил, что в воскресенье, 28 декабря, планирует встретиться с Дональдом Трампом во Флориде.

