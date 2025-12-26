Что белорусы хотели бы получить в подарок на Новый год 6 26.12.2025, 16:46

Результаты опроса.

Агентство МАСМИ в декабре провело опрос жителей Беларуси, что они будут дарить на Новый год и сколько готовы на подарки потратить денег, пишет myfin.by.

Данные основаны на количественном онлайн-опросе компании. Выборка составила 1080 респондентов, мужчины и женщины 18-64 лет, жители городов Беларуси. Как отметила директор компании Татьяна Лисицкая, результаты исследования в 2025 году снова подтверждают главный парадокс новогодних праздников — разрыв между тем, что мы дарим, и тем, что хотим получить.

Что белорусы будут дарить?

Лидером среди подарков, которые белорусы планируют дарить, остаются сладости и деликатесы (59%), игрушки (43%) и товары для дома (37%). Это «безопасные» варианты, которые принято вручать коллегам и родственникам.

Однако, если спросить белорусов, что они хотят найти под елкой сами, картина кардинально меняется.

На первом месте – деньги (36%).

На втором – путешествия (21%).

На третьем – гаджеты и электроника (18%).

– Сладости и сувениры, которые мы так усердно скупаем, в виш-листах самих получателей даже не входят в топ-5. Это сигнал для маркетологов и дарителей: возможно, подарочный сертификат (который планируют дарить 21% опрошенных) или конверт станут лучшей альтернативой очередному набору полотенец.

Женщины берут количеством, мужчины – бюджетом

Исследование показало любопытную гендерную стратегию в подготовке к праздникам.

– Женщины в Беларуси – это главные организаторы новогодней магии. Они планируют дарить подарки чаще мужчин (87% против 80%) и охватывают более широкий круг людей (в среднем женщина готовит 6,3 подарка, а мужчина – 5).

Зато мужчины берут «ценой чека». Средний планируемый бюджет на подарки у мужчин составляет 475 BYN, тогда как у женщин – 376 BYN.

Мужчины чаще женщин готовы дарить дорогие подарки: например, гаджеты (25% мужчин против 11% женщин). Женщины же чаще фокусируются на создании уюта, выбирая товары для дома, косметику, одежду и сладости.

Маркетплейсы победили торговые центры

2025 год можно официально назвать годом онлайн-шопинга. Половина опрошенных горожан (50%) заявила, что купит большую часть подарков на маркетплейсах (Wildberries, Ozon и др.). Для сравнения: в традиционные торговые центры за подарками пойдут лишь 21%, а в супермаркеты – 12%.

– Это тектонический сдвиг в потребительском поведении. Удобство, возможность сравнить цены и не толкаться в очередях перевесили атмосферу праздничных витрин. Причем женщины пользуются маркетплейсами активнее мужчин (55% против 45%).

«Сам себе Дед Мороз»: каждый второй купит подарок себе

Очень позитивный тренд, который выявил опрос – рост культуры заботы о себе. Ровно 50% респондентов планируют сделать подарок самим себе.

– Причем 23% опрошенных (почти каждый четвертый!) собираются осуществить давнюю мечту и купить что-то, о чем давно мечтали. Это говорит о том, что Новый год становится поводом не только порадовать близких, но и вознаградить себя за труды в уходящем году.

