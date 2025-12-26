Миллиардеры написали письмо Путину с жалобами 2 26.12.2025, 17:14

Олигархи жалуются на национализацию.

Российские олигархи на ежегодной встрече с Владимиром Путиным передали ему обращение с просьбой вмешаться в ситуацию с массовой национализацией частной собственности. По оценкам предпринимателей, под изъятие уже попали фабрики, заводы, порты и компании общей стоимостью свыше 4 трлн рублей. Об этом «Коммерсанту» рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Он напомнил, что бизнес-сообщество уже поднимало этот вопрос в 2023 году. Тогда президент заявил, что проблему «нужно решить», однако конкретных решений так и не последовало. «Теперь мы снова передали письмо и рассчитываем на результат. Нам нужна чёткая формула, которая исключит произвольные трактовки со стороны судов», — отметил Шохин.

По его словам, предприниматели настаивают на том, чтобы нарушения нематериальных прав и свобод граждан не могли служить основанием для национализации. Шохин пояснил, что сейчас самым простым механизмом деприватизации становится ссылка на нарушение права граждан на достойную жизнь, которое трактуется как публичный интерес. В результате, подчеркнул он, государство получает возможность изымать практически любую собственность без компенсации, даже при отсутствии конкретных заявлений о причинённом ущербе.

Также представители бизнеса считают, что при необходимости государство должно выкупать активы, а не изымать их принудительно. «Если государству нужен объект, его можно национализировать, но с выплатой компенсации и выкупом у собственника», — заявил глава РСПП.

