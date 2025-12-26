В Британии 12-летний мальчик спас себя и мать, которая потеряла сознание за рулем 1 26.12.2025, 17:44

Женщина нажала на педаль газа.

В Уэльсе 12-летний мальчик смог направить автомобиль своей матери в безопасное место, когда она потеряла сознание за рулем на оживленной дороге.

Об этом сообщило BBC. Никола Крамп была в дороге вместе со своим сыном, когда внезапно ей стало плохо. Женщина потеряла сознание, а ее нога нажала на педаль газа — автомобиль разогнался почти до 100 км/ч и продолжил движение по двухполосной дороге.

12-летний Зак сидел рядом на пассажирском сиденье. Сначала мальчик пытался разбудить мать, но вовремя сумел ухватиться за руль и направить машину на центральную разделительную полосу. После этого ребенок остановился и позвонил в экстренные службы.

«Мне было очень страшно, но я знал, что должен что-то сделать. Когда я говорил по телефону с 999, я увидел, что у нее двигается живот, поэтому понял, что она дышит», — цитирует медиа Зака.

Вскоре на место прибыли полиция и парамедики. Ни женщина, ни ее сын не получили травм, а стало плохо Николе из-за очень низкого артериального давления.

Зака же угостили теплым напитком бесплатно в кафе неподалеку, когда услышали о его смелости. Полицейские тоже были поражены действиями мальчика, они пригласили его в участок и вручили сертификат за проявленную храбрость.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com