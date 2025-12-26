В Британии 12-летний мальчик спас себя и мать, которая потеряла сознание за рулем

В Британии 12-летний мальчик спас себя и мать, которая потеряла сознание за рулем1
- 26.12.2025, 17:44
Женщина нажала на педаль газа.
В Уэльсе 12-летний мальчик смог направить автомобиль своей матери в безопасное место, когда она потеряла сознание за рулем на оживленной дороге.
Об этом сообщило BBC. Никола Крамп была в дороге вместе со своим сыном, когда внезапно ей стало плохо. Женщина потеряла сознание, а ее нога нажала на педаль газа — автомобиль разогнался почти до 100 км/ч и продолжил движение по двухполосной дороге.
12-летний Зак сидел рядом на пассажирском сиденье. Сначала мальчик пытался разбудить мать, но вовремя сумел ухватиться за руль и направить машину на центральную разделительную полосу. После этого ребенок остановился и позвонил в экстренные службы.
«Мне было очень страшно, но я знал, что должен что-то сделать. Когда я говорил по телефону с 999, я увидел, что у нее двигается живот, поэтому понял, что она дышит», — цитирует медиа Зака.
Вскоре на место прибыли полиция и парамедики. Ни женщина, ни ее сын не получили травм, а стало плохо Николе из-за очень низкого артериального давления.
Зака же угостили теплым напитком бесплатно в кафе неподалеку, когда услышали о его смелости. Полицейские тоже были поражены действиями мальчика, они пригласили его в участок и вручили сертификат за проявленную храбрость.