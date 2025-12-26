Россияне попали в котел в Купянске 1 26.12.2025, 18:24

Cвязь с остатками российского гарнизона в городе фактически утрачена.

Купянск, который руководство России и Генштаб РФ ранее публично объявляли полностью захваченным, превратился в ловушку для российских войск. Положение подразделений РФ в городе, по оценкам, близко к критическому, пишет «Диалог».

Об этом сообщил известный ультраправый Z-блогер Alex Parker Returns, за псевдонимом которого, как считается, скрывается проживающий в Канаде российский писатель Владимир Лорченков.

«В Купянске сейчас сильные снегопады и морозы. Погода мешает активному применению дронов. Учитывая, что наступают именно украинцы, „генерал Мороз“ на этот раз играет на их стороне», — написал блогер.

По его словам, связь с остатками российского гарнизона в городе фактически утрачена, а как минимум несколько рот ВС РФ оказались в окружении.

Происходящее Alex Parker Returns охарактеризовал как «катастрофу». Он утверждает, что на этом участке фронта у российских войск отсутствуют резервы, а Генштаб, по его мнению, искажает реальное положение дел.

«Знаменитые герасимовские прорывы несколькими ротами ради красивых отчётов наверх привели к тому, что украинцы смогли накопить ударный кулак, подтянуть резервы и нанести удар с западного фланга по нашей группировке. В результате выступ был срезан вплоть до реки Оскол, коммуникации оказались разорваны, а ситуацию дополнительно усугубили снегопады и плохая погода. Все разговоры о том, что на местах всё не так однозначно, — это лишь попытка прикрыть катастрофу», — написал блогер.

