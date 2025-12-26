Россию охватила вспышка «мышиной лихорадки»1
Заразились тысяч россиян.
В России зафиксировали всплеск заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), также известной как «мышиная». С января по октябрь 2025 года инфекцией, которую переносят грызуны, заразились более 3,3 тыс. россиян — в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Это следует из данных Казанского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии (КНИИЭМ) Роспотребнадзора, которые приводят «Известия».
Случаи заболевания «мышиной лихорадкой» зарегистрированы в восьми федеральных округах и 54 субъектах РФ. Резкий рост числа заражений наблюдается на Дальнем Востоке, Урале и в Центральной России. Однако более 80% случаев приходится на Приволжье. В КНИИЭМ объяснили это аномально высокими температурами, которые держались в ноябре и декабре. Из-за этого во многих регионах произошло нашествие мышей. В то же время 86% заболевших «мышиной лихорадкой» приходится на городское население. Представитель Роспотребнадзора в Удмуртской республике Анастасия Сидорова объяснила это тем, что люди ездят на свои садовые участки и там заражаются от грызунов.
«Мышиная лихорадка» не передается от человека к человеку, а следовательно, эпидемии быть не может — только вспышки в отдельных регионах, которые можно контролировать, говорит завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского университета им. Н.И. Пирогова и главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров. При этом лихорадка передается через продукты и питьевую воду, зараженные выделениями грызунов, напоминает доцент кафедры терапии медфакультета Госуниверситета просвещения Ирина Волгина. Заражение происходит также при вдыхании пыли, содержащей экскременты грызунов, во время работы в подвалах, погребах и сухой уборки помещений, добавил инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов.
«Среди симптомов — головная боль, лихорадка, боли в спине и признаки поражения почек. Заболевание опасно тем, что ранние этапы его проявления могут напоминать грипп или другие простудные инфекции с выраженным лихорадочным синдромом», — отметил Неронов. По его словам, до 8% случаев заражения «мышиной лихорадкой» заканчиваются летальным исходом.
Вакцины от геморрагической лихорадки не существует: пациентов лечат в условиях инфекционного стационара, воздействуя на основные симптомы заболевания. «Профилактика основана на строгом соблюдении гигиены. Необходимо тщательно мыть руки и продукты, пользоваться масками и респираторами при работе в помещениях, где могут обитать мыши или крысы. Кроме того, меры защиты включают в себя борьбу с грызунами», — заключил Неронов.