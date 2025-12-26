Белорус купил за свои деньги новогоднюю елку и поставил ее в центре поселка 26.12.2025, 18:55

Вместе с близкими он украсил ее игрушками и гирляндами.

В деревне Заречье под Смолевичами местный житель Антон Игнатович решил устроить праздник для всех. Для этого он купил большую ёлку в лесхозе и установил её возле местного магазина. Вместе с близкими украсил игрушками и гирляндами.

— Захотелось сделать праздник. Взрослые ходят в магазин, дети — в сад, взглянешь — а тут ёлка. Да и самим приятно подойти к ней в новогоднюю ночь. Решили теперь каждый год ставить. Главное, игрушек побольше купить, — рассказал собеседник изданию smolevichi-24.by.

Жители деревни с удивлением и радостью восприняли инициативу. Многие думали, что установка ёлки — дело ЖКХ, и были удивлены, узнав, что это дело рук сельчанина.

Местная жительница Екатерина Рахманько поделилась впечатлениями:

— Очень приятно, что ёлка вернулась. В детстве у нас тоже ставили, но потом традиция исчезла. А теперь снова есть праздник — и дерево красивое, пушистое, с игрушками и гирляндами. Настроение сразу улучшилось. В основном все праздничные мероприятия проходят в Октябрьском, но теперь и у нас присутствует атмосфера волшебства.

— Гирляндой украшали в минувшее воскресенье. Когда загораются огни на ёлке, становится по-настоящему празднично. Даже без снега чувствуется Новый год, — говорит ещё одна местная жительница Наталья Изуит. — Может, в ночь с 31 декабря на 1 января кто-нибудь приедет сюда на машине, включит музыку, тогда и люди, я думаю, соберутся около ёлки.

Как рассказала председатель Плисского сельисполкома Наталья Сакович, установка живой ёлки в центре Заречья стала настоящим подарком для жителей:

— Это замечательная инициатива смогла подарить праздник 1263 жителям деревни — именно столько человек было зарегистрировано здесь в начале года. Хочется поблагодарить Антона Александровича за эту чудесную идею, а также предприятие «Лантория», которое обеспечило пункт доступа к электроэнергии, чтобы гирлянда могла гореть, и ЖКХ — она огородила ёлку в целях безопасности.

