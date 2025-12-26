Как Минск встречает Новый год 26.12.2025, 19:17

Яркая фотопрогулка.

Когда дневная суета утихает, город надевает свой вечерний наряд. Улицы Минска преображаются: фасады зданий подсвечиваются тысячами гирлянд, на проспектах зажигаются световые тоннели, а ёлки становятся центром притяжения, пишет smartpress.by.

Эти фотографии сделаны с наступлением темноты – в то самое время, когда город перестает быть просто местом работы и превращается в декорацию к празднику. На снимках – не постановочные кадры, а живая атмосфера предновогоднего вечера: светящиеся арки, сияние огней, теплый свет витрин.

Если в предпраздничной суете не хватает того самого настроения – просто выйдите на вечернюю прогулку. Пройдитесь не спеша по центру, задержитесь у самых ярких инсталляций, поднимите голову и посмотрите, как мерцают огни в ветвях деревьев. Этот город уже готов к празднику.

