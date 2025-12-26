закрыть
26 декабря 2025, пятница, 19:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как Минск встречает Новый год

  • 26.12.2025, 19:17
Как Минск встречает Новый год

Яркая фотопрогулка.

Когда дневная суета утихает, город надевает свой вечерний наряд. Улицы Минска преображаются: фасады зданий подсвечиваются тысячами гирлянд, на проспектах зажигаются световые тоннели, а ёлки становятся центром притяжения, пишет smartpress.by.

Эти фотографии сделаны с наступлением темноты – в то самое время, когда город перестает быть просто местом работы и превращается в декорацию к празднику. На снимках – не постановочные кадры, а живая атмосфера предновогоднего вечера: светящиеся арки, сияние огней, теплый свет витрин.

Если в предпраздничной суете не хватает того самого настроения – просто выйдите на вечернюю прогулку. Пройдитесь не спеша по центру, задержитесь у самых ярких инсталляций, поднимите голову и посмотрите, как мерцают огни в ветвях деревьев. Этот город уже готов к празднику.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин