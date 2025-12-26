Китай ввел санкции против компаний и физлиц из США 26.12.2025, 19:22

Пекин отреагировал на поставки вооружений Тайваню.

МИД Китая 26 декабря объявил о введении санкций против 10 физлиц и 20 американских оборонных компаний за продажу оружия Тайваню, сообщает Reuters.

Сообщается, что США недавно объявили о масштабной продаже оружия Тайваню, что якобы «серьезно нарушает принцип единого Китая» и три совместных китайско-американских коммюнике, а также «серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность КНР».

Под китайские санкции, в частности, попали филиал Boeing в Сент-Луисе, Northrop Grumman Systems, L3 Harris Maritime Services.

Ограничения КНР предусматривают замораживание всех активов, которые американские компании и лица имеют в Китае, к тому же запрещают китайским организациям и лицам вести с ними бизнес.

Во внешнеполитическом ведомстве КНР добавили, что 10 лицам, находящимся в санкционном списке Пекина, также запрещено въезжать в Китай.

Ранее, 17 декабря, США объявили о крупнейшем в истории пакете вооружения для Тайваня на $11,1 млрд (он включает, в частности, HIMARS, артиллерию, противотанковые ракеты Javelin, дроны Altius).

Как отметило агентство, это уже второй пакет поставок вооружения Тайваню, принятый с момента второго прихода к власти в США президента Дональда Трампа.

Вооружение предоставляется Тайваню на фоне усиления военного и дипломатического давления со стороны Китая, подчеркнуло Reuters.

