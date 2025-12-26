закрыть
26 декабря 2025, пятница
В Беларусь возвращается зимняя погода

  • 26.12.2025, 19:30
Синоптики предупреждают о метели и гололеде.

В Беларуси 27 декабря ожидаются осадки и до минус 4 градусов. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Днем 27 декабря на большей части территории страны ожидается усиление западного ветра порывами 15-20 м/с. Будет облачно с прояснениями.

Ночью местами по востоку ожидается небольшой снег. Днем на большей части территории выпадут осадки (снег, мокрый снег, дождь), в отдельных районах прогнозируется метель, местами по северу сильный снег. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Местами ожидается слабый гололед, на дорогах - гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный, западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет от 4 градусов ниже нуля до 2 градусов тепла. Днем ожидается от минус 1 до плюс 4 градусов.

