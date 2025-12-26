Россиянам негде спрятаться 1 Дэвид Экс

Как выход из руин Покровска и Мирнограда изменит ход войны.

Украина усиливает 35-километровый сектор между Покровском и Гуляйполем на стыке Днепропетровской и Запорожской областей на востоке Украины. Unit Observer одним из первых обратил внимание на перегруппировку войск.

Переход от городской к открытой местности к северу от Покровска изменил оборонительные расчеты. Дроны лучше работают в полях, чем в руинах, что позволяет пехотным штурмовым подразделениям усилить уязвимый 35-километровый участок, где российские танковые и мотострелковые дивизии используют пробелы в обороне.

Когда 92-я штурмовая бригада прибыла в район Покровска в понедельник или незадолго до этого, одним из ее первых действий был удар с помощью дронов FPV по паре российских солдат, ехавших на лошадях к украинским позициям.

Передислокация украинских войск происходит в критический момент. Российская группа войск «Центр» укрепилась в руинах Покровска и Мирногорада в Донецкой области и теперь контролирует большую часть обоих городов. С этих новых позиций они наносят удары и начинают долгий и тяжелый марш к городам-близнецам Краматорску и Славянску, расположенным в 50 км к северу.

Чтобы достичь этих городов, россиянам придется продвигаться километр за километром по открытой местности. Они не всегда могут повторить тактику городского штурма — небольшие группы пехоты, просачивающиеся сквозь руины города, — которая помогла им победить в Покровске и Мирнограде.

Пехота лучше всего подходит не только для городских атак, но и для городской обороны. Но многие украинские бригады испытывают острую нехватку пехоты. Зато у них в избытке есть дроны. А дроны лучше всего работают на открытой местности, где врагу негде спрятаться.

Дэвид Экс, Тrenchart.us

