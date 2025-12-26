закрыть
26 декабря 2025, пятница, 21:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь доставлены новые истребители Су-30СМ2

2
  • 26.12.2025, 20:11
  • 2,414
В Беларусь доставлены новые истребители Су-30СМ2

Кремль продолжает накачивать режим Лукашенко вооружениями.

Министерство обороны Беларуси сообщило о прибытии на один из военных аэродромов партии российских истребителей Су-30СМ2. Начальник военной авиации Беларуси полковник Александр Беляев назвал поставку «доброй традицией».

По его словам, поступление новой авиационной техники стало регулярным, а парк боевых самолетов «планомерно обновляется».

Фото: Telegraf
Фото: Telegraf
Фото: Telegraf
Фото: Telegraf

Беляев также заявил, что Су-30СМ2 «соответствуют всем требованиям», предъявляемым к истребителям этого класса.

Глава военной авиации отметил, что поставка не является последней и новые самолеты продолжат поступать в Беларусь. При этом ни количество техники, ни сроки следующих поставок он не уточнил.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин