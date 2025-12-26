В Беларусь доставлены новые истребители Су-30СМ2

В Беларусь доставлены новые истребители Су-30СМ22
- 26.12.2025, 20:11
Кремль продолжает накачивать режим Лукашенко вооружениями.
Министерство обороны Беларуси сообщило о прибытии на один из военных аэродромов партии российских истребителей Су-30СМ2. Начальник военной авиации Беларуси полковник Александр Беляев назвал поставку «доброй традицией».
По его словам, поступление новой авиационной техники стало регулярным, а парк боевых самолетов «планомерно обновляется».
Беляев также заявил, что Су-30СМ2 «соответствуют всем требованиям», предъявляемым к истребителям этого класса.
Глава военной авиации отметил, что поставка не является последней и новые самолеты продолжат поступать в Беларусь. При этом ни количество техники, ни сроки следующих поставок он не уточнил.