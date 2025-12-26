В Беларусь доставлены новые истребители Су-30СМ2 2 26.12.2025, 20:11

Кремль продолжает накачивать режим Лукашенко вооружениями.

Министерство обороны Беларуси сообщило о прибытии на один из военных аэродромов партии российских истребителей Су-30СМ2. Начальник военной авиации Беларуси полковник Александр Беляев назвал поставку «доброй традицией».

По его словам, поступление новой авиационной техники стало регулярным, а парк боевых самолетов «планомерно обновляется».

Беляев также заявил, что Су-30СМ2 «соответствуют всем требованиям», предъявляемым к истребителям этого класса.

Глава военной авиации отметил, что поставка не является последней и новые самолеты продолжат поступать в Беларусь. При этом ни количество техники, ни сроки следующих поставок он не уточнил.

