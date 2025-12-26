Украина ищет формат выборов в условиях войны 7 26.12.2025, 20:19

Рассматривается гибридное голосование — онлайн и офлайн.

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия предложил обдумать возможность проведения выборов в Украине путем гибридного голосования – онлайн и офлайн. Об этом он заявил 26 декабря на заседании рабочей группы по подготовке законов для организации и проведения выборов в Украине во время войны, которое транслировал телеканал «Рада».

Арахамия рассказал, что сейчас идет работа над тем, как обеспечить возможность голосования на выборах украинцев, которые находятся за рубежом.

«Выбор украинцев за границей. Очень трудная тема, потому что от европейских партнеров разнообразные идут месседжи: некоторые говорят, что могут помогать нам открывать дополнительные участки, но некоторые страны говорят, что у них прямо запрещено это делать – тогда пропускная способность наших зарубежных участков будет ограничена. Тогда нам предстоит решать вопрос: либо делать это в несколько дней, либо снова возвращаться к гибридному голосованию с применением онлайн-механизмов», – рассказал Арахамия.

Он указал, что как бывший айтишник, так и не понял, возможно ли онлайн-голосование или нет. Впрочем, указал, что сейчас нардепы проводят онлайн-заседание комитетов и голосуют на них. «Поэтому я надеюсь, что ваша рабочая группа серьезно проработает: можно ли действительно делать гибридное голосование онлайн и офлайн», – заявил Арахамия.

Также особое внимание, по его мнению, нужно уделить внутренне перемещенным лицам. По его словам, одной из проблем является то, что реестр избирателей не имеет точных данных обо всех переселенцах. «Очень много ВПЛ не регистрируется, потому что таким образом избегают появления на радарах из-за мобилизации. Как мы их приведем на участки – мы с вами пока не понимаем», – указал он.

Арахамия подчеркнул, что нужно привести на голосование как можно больше людей, поскольку низкая активность может подорвать легитимность выборов. «Нам нужно фокусироваться на максимизации явки. Мне кажется, что она может быть за счет того, что мы расширим возможности для голосования: либо добавляем несколько дней, либо добавляем возможность онлайн-голосования», – добавил он.

