В Минске котам предложили новогодние люксы по 20 рублей 3 26.12.2025, 20:29

Коммунальная гостиница для животных запустила праздничную акцию.

Государственное предприятие «Фауна города», подведомственное Минскому ЖКХ, запустило новогоднюю и рождественскую акцию для владельцев кошек. Причем продлится она дольше православного Рождества, пишет Telegraf.news.

С 24 декабря по 19 января размещение кошек в специализированной гостинице предприятия обойдется всего в 20,28 белорусских рубля (около $6,5) в сутки независимо от категории номера, сообщили в компании.

Фото: Telegraf

Фото: Telegraf

В рамках акции, как утверждают в сообщении, по «сказочной цене» можно забронировать как стандартные, так и «люксовые» номера(последние в обычное время стоят порядка 40 рублей/сутки). В стоимость проживания котов входит уборка, кормление и обязательный ветеринарный осмотр при заселении, пообещали в «Фауне города».

Гостиница для домашних животных работает в Минске по адресу: ул. Тышкевичей, 1. Услуги по передержке кошек и собак — часть деятельности коммунального предприятия, которое также занимается отловом безнадзорных животных, их стерилизацией и содержанием в приюте, пока им ищут новых хозяев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com