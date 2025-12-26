В Минске котам предложили новогодние люксы по 20 рублей

В Минске котам предложили новогодние люксы по 20 рублей3
- 26.12.2025, 20:29
Коммунальная гостиница для животных запустила праздничную акцию.
Государственное предприятие «Фауна города», подведомственное Минскому ЖКХ, запустило новогоднюю и рождественскую акцию для владельцев кошек. Причем продлится она дольше православного Рождества, пишет Telegraf.news.
С 24 декабря по 19 января размещение кошек в специализированной гостинице предприятия обойдется всего в 20,28 белорусских рубля (около $6,5) в сутки независимо от категории номера, сообщили в компании.
В рамках акции, как утверждают в сообщении, по «сказочной цене» можно забронировать как стандартные, так и «люксовые» номера(последние в обычное время стоят порядка 40 рублей/сутки). В стоимость проживания котов входит уборка, кормление и обязательный ветеринарный осмотр при заселении, пообещали в «Фауне города».
Гостиница для домашних животных работает в Минске по адресу: ул. Тышкевичей, 1. Услуги по передержке кошек и собак — часть деятельности коммунального предприятия, которое также занимается отловом безнадзорных животных, их стерилизацией и содержанием в приюте, пока им ищут новых хозяев.