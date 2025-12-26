В Минске произошло крупное ДТП
- 26.12.2025, 20:47
На проспекте Дзержинского столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие.
Два человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 26 декабря на проспекте Дзержинского в Минске, сообщили в ГАИ.
По данным инспекторов, вблизи дома № 115 столкнулись четыре автомобиля: Peugeot, Mercedes, Volkswagen и Hyundai. Причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции.
В результате аварии 32-летний водитель Mercedes и его 33-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу для обследования.