В Минске произошло крупное ДТП 26.12.2025, 20:47

На проспекте Дзержинского столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие.

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 26 декабря на проспекте Дзержинского в Минске, сообщили в ГАИ.

По данным инспекторов, вблизи дома № 115 столкнулись четыре автомобиля: Peugeot, Mercedes, Volkswagen и Hyundai. Причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции.

В результате аварии 32-летний водитель Mercedes и его 33-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу для обследования.

