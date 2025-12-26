Десятки миллионов россиян балансируют у черты бедности 7 26.12.2025, 21:26

1,478

Даже официальные эксперты признают: денег хватает лишь на базовые нужды.

Несмотря на отчеты Росстата о резком снижении уровня бедности, десятки миллионов российских граждан находятся «предбедном» состоянии, поскольку могут позволить себе только еду и базовые товары. Как сообщает РБК, об этом на заседании Столыпинского клуба заявил Дмитрий Белоусов — брат министра обороны Андрея Белоусова, возглавляющий близкий к Кремлю Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

«У нас ситуация, когда людям на еду не хватает, ушла в социальный низ, социально-территориальный. В общем-то мы ушли от ситуации, когда было 15% нищих, которым есть было не на что на излете реформ 90-х», — заявил Белоусов.

Тем не менее, 30-40% людей находятся очень близко к черте бедности — им «хватает только на еду и на одежду», и «это тоже очень нехорошо», добавил Белоусов. Речь идет примерно 40-60 миллионах человек, следует из его оценок.

По данным Росстата, в январе–сентябре 2025 года 7,2% россиян, или 10,5 млн человек считались бедными. Их доходы находились ниже «границы бедности», которую государство установило на уровне 16 980 рублей в месяц. В среднем, согласно официальной статистике, граждане РФ жили в этом году на 73038 рублей в месяц, а работающие получали 96 182 рубля в виде зарплат.

Подавляющее большинство, впрочем, таких денег в своих карманах не видят. По данным того же Росстата, 58% россиян имеют доход ниже 60 тысяч рублей в месяц, 43,1% — ниже 45 тысяч рублей, каждый пятый — ниже 27 тысяч, а 9,7% — меньше 19 тысяч.

Несмотря на рост зарплат и минимальную в истории безработицу, 31% россиян жалуются, что им не хватает денег на еду, показал опрос Gallup. И хотя эта доля ниже, чем во время кризиса пандемии (тогда такие ответы давали более 40%), она существенно превышает значения, которые наблюдались до аннексии и Крыма и начала противостояния с Западом — 17% в 2013 году.

Одновременно все больше россиян говорят об ухудшении экономической ситуации в своих регионах, выяснили социологи Gallup. В 2025 году такой ответ дали 39% опрошенных против 33% годом ранее, 34% в 2023 году и 29% в 2022-м. Пессимизм в отношении экономики стал одним из рекордных за 20 лет исследований: хуже россияне оценивали положение дел лишь во время глобального финансового кризиса 2009 года (40%) и в годы Covid-19 (45-50%).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com