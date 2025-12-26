закрыть
Водитель в Бресте перевозил ребенка между передними сиденьями

3
  • 26.12.2025, 21:35
  • 1,494
Водитель в Бресте перевозил ребенка между передними сиденьями
Иллюстративное фото

Опасное нарушение зафиксировали камеры.

Сотрудники Госавтоинспекции Брестчины продолжают выявлять нарушения Правил дорожного движения с использованием республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

На днях на улице Ленина в Бресте 36-летний водитель управляя автомобилем Ford перевозил ребенка, не обеспечив ему элементарную безопасность. Вместо надежного автокресла - сомнительное «удобство» между передними сиденьями.

Водитель привлечен к административной ответственности.

