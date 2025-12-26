закрыть
Здание в Барановичах на торгах подорожало почти в 3000 раз

  • 26.12.2025, 21:51
  • 1,078
Здание в Барановичах на торгах подорожало почти в 3000 раз

В аукционе участвовали 14 претендентов.

Рекордные для Беларуси в этом году торги состоялись на виртуальной площадке Госкомимущества, сообщили в пресс-службе ведомства.

Причем рекорда было сразу два – число участвовавших в аукционе и кратность удорожания лота в сравнении с первоначальной ценой.

В Брестской области были проведены электронные торги, которые организовал комитет государственного имущества облисполкома.

Выставляли на нем здание в Барановичах площадью в 700 м2.

Первоначальная стоимость постройки составляла одну базовую величину – сейчас Br42.

За право стать собственником недвижимости виртуально «схлестнулись» 14 претендентов. И это первый рекорд.

В итоге постройку отдали самому настойчивому и мотивированному из них за Br116,7 тыс.

Второй рекорд состоит в том, что за время торгов барановичский лот подорожал почти в 2800 раз.

