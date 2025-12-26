Россия «лицензирует» энергоблок на Запорожской АЭС 26.12.2025, 21:59

1,264

Украина предупреждает об угрозе ядерной аварии.

Министерство энергетики Украины осуждает незаконное «лицензирование» энергоблока Запорожской АЭС Российской Федерацией. Такие действия создают реальную угрозу ядерной безопасности и нарушают международное право.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление Министерства энергетики Украины.

Минэнерго решительно отвергает попытку России легитимизировать оккупацию Запорожской атомной электростанции через выдачу «лицензии» на эксплуатацию одного из ее энергоблоков.

«Решение «Ростехнадзора» является юридически ничтожным и не имеет никаких правовых последствий. Запорожская АЭС находится под исключительной юрисдикцией Украины, а единственным компетентным органом ядерного регулирования остается Госинспекция ядерного регулирования Украины», — заявили в Минэнерго.

«Разрешительные документы», выданные оккупационной администрацией или структурами РФ, грубо нарушают международное право и суверенитет Украины. Такие действия противоречат резолюции Генассамблеи ООН A/RES/78/316, решениям Совета управляющих МАГАТЭ и принципам ядерной безопасности агентства.

Особую опасность представляют заявления России о готовности энергоблока к работе.

«В условиях потери Каховского водохранилища, обстрелов, перебоев с электропитанием, деградации систем безопасности и отсутствия квалифицированного персонала, любые попытки запуска реакторов являются заведомо безответственными и могут привести к ядерной аварии с трансграничными последствиями», — подчеркнули в Минэнерго.

Также энергетики отмечают, что к незаконному управлению привлечена российская корпорация «Росатом», которая стала частью военной инфраструктуры РФ.

Украина требует немедленного вывода российских войск и персонала, возвращения станции под контроль Украины и сохранения энергоблоков в режиме «холодной остановки».

В заявлении сообщается, что нужно акцентировать внимание на усилении международных санкций против «Росатома» и должностных лиц «Ростехнадзора».

Минэнерго призывает международное сообщество и МАГАТЭ дать четкую оценку действиям РФ и усилить давление, чтобы предотвратить ядерную катастрофу.

