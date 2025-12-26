В Перу полицейские в образе Санта-Клаусов провели громкую спецоперацию
- 26.12.2025, 22:10
Под рождественским прикрытием обезврежены преступные группировки.
В Перу местная полиция провела серию рейдов, чтобы очистить город Икитос от преступников, которые продавали незаконную пиротехнику и другие запрещенные вещества. Для этого копы использовали одежду Санта Клауса для прикрытия.
Во время одной из операций правоохранители изъяли 75 285 фейерверков третьей категории и мобильный телефон. Об этом говорится в сообщении перуанских полицейских в Facebook.
Офицер, одетый как Санта Клаус, участвовал в задержании в помещении, где незаконно продавали пиротехнику. В Национальной полиции заявили, что целью операции было предотвращение несчастных случаев с участием детей и молодежи во время праздничного периода.
Рейд завершился ликвидацией преступной группировки «Los Protegidos del Pirotécnico», а также задержали четырех подозреваемых. Подозреваемым инкриминируют незаконный оборот пиротехнических изделий.
За два дня до Рождества полиция сообщила о еще двух задержаниях банд в соседнем районе Пунчана. На обнародованных фото видно подозреваемых в наручниках, рядом с полицейскими в костюмах Санты и темных очках.
В одном из домов правоохранители ликвидировали группировку «La Furia de la Fresa» и «La Enfermería del Mal». Во время обыска были изъяты мотоциклы, мобильные телефоны и более 350 граммов запрещенных веществ.