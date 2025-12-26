В Перу полицейские в образе Санта-Клаусов провели громкую спецоперацию 26.12.2025, 22:10

Фото: Facebook

Под рождественским прикрытием обезврежены преступные группировки.

В Перу местная полиция провела серию рейдов, чтобы очистить город Икитос от преступников, которые продавали незаконную пиротехнику и другие запрещенные вещества. Для этого копы использовали одежду Санта Клауса для прикрытия.

Во время одной из операций правоохранители изъяли 75 285 фейерверков третьей категории и мобильный телефон. Об этом говорится в сообщении перуанских полицейских в Facebook.

Офицер, одетый как Санта Клаус, участвовал в задержании в помещении, где незаконно продавали пиротехнику. В Национальной полиции заявили, что целью операции было предотвращение несчастных случаев с участием детей и молодежи во время праздничного периода.

Рейд завершился ликвидацией преступной группировки «Los Protegidos del Pirotécnico», а также задержали четырех подозреваемых. Подозреваемым инкриминируют незаконный оборот пиротехнических изделий.

За два дня до Рождества полиция сообщила о еще двух задержаниях банд в соседнем районе Пунчана. На обнародованных фото видно подозреваемых в наручниках, рядом с полицейскими в костюмах Санты и темных очках.

В одном из домов правоохранители ликвидировали группировку «La Furia de la Fresa» и «La Enfermería del Mal». Во время обыска были изъяты мотоциклы, мобильные телефоны и более 350 граммов запрещенных веществ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com