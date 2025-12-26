закрыть
26 декабря 2025, пятница
В Беларусь может прийти мороз до −20°С

  • 26.12.2025, 22:33
Синоптики предупреждают о возможном арктическом похолодании в конце года.

В Беларусь пришло относительное потепление после сильных морозов, правда, надолго оно не задержится. В Telegram-канале Nadvorie предупредили, что в самом конце 2025 года в страну может прорваться холод из Арктики с заморозками сразу до -20°С.

Синоптики дали прогноз на основе информации высокоточной глобальной модели прогнозирования погоды от Метеобюро Великобритании (UK Meteorological Office, UKMET) и Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).

Специалисты уточнили, что пока еще неясно, какие температуры ждать около земли. Ведь точно неизвестно, будет ли лежать снег, где его ждать и сколько.

При каких условиях в Беларуси ударят морозы до -20°С

Но если в Беларуси к 30 декабря образуется снежный покров высотой хотя бы 5 см, «готовимся к двадцатникам, так как воздушная масса со значениями 504–510 гп дам (геопотенциальные декаметры) – очень холодная», рассказали метеорологи.

При этом в Telegram-канале Nadvorie отметили, что 504–510 гп дам не гарантируют сильный мороз у земли. Для него нужно еще несколько условий: перемещение холода у поверхности (а этого может легко и не быть), инверсия при антициклоне и ясном небе.

