В Беларусь может прийти мороз до −20°С
- 26.12.2025, 22:33
Синоптики предупреждают о возможном арктическом похолодании в конце года.
В Беларусь пришло относительное потепление после сильных морозов, правда, надолго оно не задержится. В Telegram-канале Nadvorie предупредили, что в самом конце 2025 года в страну может прорваться холод из Арктики с заморозками сразу до -20°С.
Синоптики дали прогноз на основе информации высокоточной глобальной модели прогнозирования погоды от Метеобюро Великобритании (UK Meteorological Office, UKMET) и Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).
Специалисты уточнили, что пока еще неясно, какие температуры ждать около земли. Ведь точно неизвестно, будет ли лежать снег, где его ждать и сколько.
При каких условиях в Беларуси ударят морозы до -20°С
Но если в Беларуси к 30 декабря образуется снежный покров высотой хотя бы 5 см, «готовимся к двадцатникам, так как воздушная масса со значениями 504–510 гп дам (геопотенциальные декаметры) – очень холодная», рассказали метеорологи.
При этом в Telegram-канале Nadvorie отметили, что 504–510 гп дам не гарантируют сильный мороз у земли. Для него нужно еще несколько условий: перемещение холода у поверхности (а этого может легко и не быть), инверсия при антициклоне и ясном небе.