27 декабря 2025, суббота, 0:13
Кто может выиграть выборы в Украине

  • 27.12.2025, 3:35
Опрос показал тройку лидеров возможных президентских выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский, экс-главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в настоящее время являются главными фаворитами президентского рейтинга среди украинцев.

Об этом говорится в результатах социологического опроса, проведенного компанией SOCIS в декабре 2025 года.

Президентский рейтинг в Украине

Согласно исследованию, в случае проведения президентских выборов в ближайшее время в первом туре Владимира Зеленского поддержали бы 21,6% респондентов, Валерия Залужного — 20,9%, а Кирилла Буданова — 5,7%. Именно эти кандидаты демонстрируют самые высокие показатели электоральной поддержки среди всех участников рейтинга.

В то же время значительная часть избирателей остается неопределенной: 24,1% опрошенных заявили, что еще не сделали свой выбор или воздержались от ответа, что может существенно повлиять на конфигурацию сил в случае старта полноценной избирательной кампании.

Вместе с тем исследование показывает, что Кирилл Буданов и Валерий Залужный имеют наибольший электоральный потенциал среди всех других потенциально возможных кандидатов на выборах.

