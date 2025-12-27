У Трампа раскрыли детали встречи с Зеленским в США
- 27.12.2025, 8:47
Названо точное время.
В администрации президента США Дональда Трампа подтвердили, что американский лидер 28 декабря проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расписание главы Белого дома.
Отмечается, что двусторонняя встреча пройдет в Палм-Бич в 15:00 по местному времени (00:00 по минскому времени).
Возле этого курорта расположена частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго, куда, судя по расписанию, он приехал на выходные.
Напомним, в пятницу, 26 декабря, стало известно, что Дональд Трамп в воскресенье, 28 декабря, проведет встречу с Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.