Польша разработала электромагнитный щит, который мгновенно нейтрализует вражеские дроны 3 27.12.2025, 8:59

6,468

Как он работает?

В Польше разработали систему STRATUS, способную мгновенно выводить из строя вражеские дроны. Разработка Гданьского политехнического университета с помощью мощных электромагнитных импульсов нарушает работу или уничтожает электронные компоненты БпЛА.

Изобретение польских ученых, как прогнозируется, может перевернуть существующее представление о ПВО и изменить способы защиты критической инфраструктуры и других важных объектов. Подробности сообщила польская телекомпания TVP.

Что известно об изобретении польских ученых

Согласно сообщению, польские ученые разработали электромагнитную систему, которая может мгновенно выводить из строя вражеские дроны.

«Система, известная как STRATUS, была создана командой Гданьского политехнического университета и использует мощные электромагнитные импульсы для нарушения работы или уничтожения электронных компонентов беспилотных летательных аппаратов», – объяснили авторы материала.

"Невидимый щит": в Польше разработали систему, которая может мгновенно вывести из строя вражеские дроны

Для противодействия дронам обычно применяются средства огневого поражения или перехватчики, уничтожающие вражеские БпЛА с помощью взрывов. Изобретение польских ученых может перевернуть привычное представление об антидроновой защите.

"STRATUS использует короткие электромагнитные импульсы высокой интенсивности, которые могут нейтрализовать дрон почти мгновенно, не вызывая физических взрывов. Исследователи говорят, что это делает систему особенно пригодной для использования вблизи критической инфраструктуры, такой как аэропорты, электростанции, порты, а также места общественных мероприятий, где традиционные методы могут создавать дополнительные риски», – объяснили в TVP.

В основе системы – усовершенствованный электромагнитный эффектор, который может генерировать чрезвычайно сильные, но точно направленные импульсы. Как рассказали разработчики, во время работы над системой им пришлось искать решение для главной инженерной проблемы. Она заключалась не в создании самого импульса, а в контроле над экстремальными напряжениями и плотностью мощности, что нужно было для обеспечения безопасной работы системы.

«Исследователи сравнили систему с «невидимым щитом», поскольку она электронным способом отключает дроны, а не сбивает их», – отметили журналисты, которые сами окрестили изобретение «монстром» борьбы с БпЛА.

Сейчас новую технологию уже испытали в лабораторных и контролируемых условиях – и испытания были успешными.

В операционную деятельность в Польше новейшая система еще не внедрена.

Известно, что на разработку STRATUS государственный польский Национальный центр исследований и разработок выделил финансирование в размере около 5 млн евро.

