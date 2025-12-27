Трамп заявил о «тяжелом» состоянии российской экономики 2 27.12.2025, 9:19

2,618

И анонсировал новый телефонный разговор с Путиным.

Россия, которая почти четыре года пытается захватить Украину, попала в сложную экономическую ситуацию. Об этом в интервью Politico в преддверии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил глава Белого дома Дональд Трамп. «Их экономика в тяжелом состоянии, очень тяжелом состоянии», — сказал американский президент. В начале декабря Минфин РФ отчитывался об увеличении дефицита бюджета за январь–ноябрь 2025 года до 4,276 трлн рублей, что в 11,8 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Трамп также сообщил, что в ближайшее время собирается провести очередной разговор с президентом России Владимиром Путиным и будет говорить с ним «столько, сколько захочет». «Думаю, с Путиным [как и с Зеленским] тоже все пройдет хорошо», — отметил он.

В пятницу стало известно, что Зеленский собирается встретиться с Трампом по вопросу завершения войны с Россией в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде 28 декабря. По словам украинского президента, он привезет с собой обновленный проект плана мирного урегулирования из 20 пунктов. Документ включает в себя создание демилитаризованной зоны в Донбассе, и ожидается, что встреча будет посвящена гарантиям безопасности со стороны США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com