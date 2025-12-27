Что полезнее для здоровья женщин за 50 — чай или кофе? 1 27.12.2025, 9:44

Ученые дали четкий ответ.

Новое исследование выяснило, как чай и кофе с годами могут повлиять на здоровье костей у женщин.

Как пишет Sciencealert, исследователи из Университета Флиндерса в Австралии проанализировали привычки употребления чая и кофе примерно 9700 женщин старше 65 лет в рамках более широкого исследования остеопороза. Участницы самостоятельно сообщали о своих привычках в ходе опросов, проводившихся 4 раза в течение примерно 10 лет.

В исследовании также были собраны данные о состоянии костей женщин, измерена минеральная плотность костной ткани (МПК) в бедре и узкой части соединения бедренной кости с тазобедренным суставом.

У женщин, которые все время пьют чай, наблюдалась статистически значимая МПК в бедре, чем у тех, кто его не пил. Это может быть связано с тем, что содержащиеся в чае соединения, могут стимулировать клетки, ответственные за построение костей.

Что касается привычек, связанных с кофе, результаты оказались неоднозначными. У женщин, выпивавших более 5 чашек кофе в день, чаще наблюдалась более низкая МПК, что подтверждает исследования, предполагающие негативное влияние кофеина на усвоение кальция.

Употребление любого количества кофе также было связано со снижением МПК бедренной кости у женщин, которые употребляли больше алкоголя в течение жизни, что предполагает, что эффект каждого из этих веществ на здоровье костей может усиливаться при их совместном употреблении.

«Результаты не означают, что вам нужно отказаться от кофе или начать пить чай литрами. Но они предполагают, что умеренное потребление чая может быть одним из простых способов поддержать здоровье костей, а очень высокое потребление кофе может быть нежелательно, особенно для женщин, употребляющих алкоголь», - прокомментировал результаты исследования эпидемиолог из Университета Флиндерса Энву Лю.

