В Беларуси грядут большие изменения с Нового года 2 27.12.2025

К некоторым нужно готовиться уже сейчас.

В начале нового года будет много изменений, к которым нужно готовиться уже сейчас. Журналисты Onliner собрали главное, что повлияет на наши кошельки в 2026 году.

Базовая величина — 45 рублей

С 1 января базовая величина составит 45 рублей (сейчас 42 рубля).

От базовой величины зависит размер многих социальных выплат, штрафов, государственных пошлин, налогов и сборов.

Например, штраф за безбилетный проезд составляет 0,5—1 БВ — с 1 января это 22,5—45 рублей. Госпошлина за выдачу нового паспорта в обычные сроки составляет 1 базовую — это будет 45 рублей. Штраф за превышение скорости может составлять от 1 до 12 базовых (с 1 января — от 45 до 500 рублей).

Банковские комиссии: новые правила

С 15 января банки будут работать по новым принципам при установлении комиссий. Они обязаны заранее уведомлять клиентов об изменении тарифов, а сами комиссии должны быть экономически обоснованными.

Для физлиц (кроме ИП) расширят перечень бесплатных услуг, в том числе в отношении переводов внутри одного банка, выдачи наличных и справок, замены скомпрометированных карт.

Также вводятся ограничения на размер отдельных комиссий: например, за зачисление денег в белорусских рублях — не более 1,5% от суммы, а за обмен поврежденной валюты — не более 5%.

Новые ограничения для ИП

С 1 января 2026 года индивидуальные предприниматели в Беларуси смогут работать не во всех сферах. Чем могут заниматься ИП, прописано в приложении №1 к постановлению Совмина от 28 июня 2024 года №457 «О видах индивидуальной предпринимательской деятельности». Если бизнес в этот список не попадает, продолжать работу в прежнем статусе будет нельзя.

В таком случае нужно либо закрыть ИП, либо переходить в формат юрлица, либо выбирать другой способ работы — например, самозанятость, если это разрешено законодательством для выбранного вида деятельности.

С 1 января 2026 года ИП не смогут заниматься оптовой и розничной торговлей автомобилями и мотоциклами, их ремонтом, оптовой торговлей (кроме авто/мото), копированием и подготовкой документов, деятельностью в сфере исполнительских искусств и организации культурно-зрелищных мероприятий.

Какие налоги вырастут с 2026 года

Ставки налогов в абсолютных величинах проиндексируют с учетом прогнозного уровня инфляции. Это коснется земельного налога, налога на недвижимость, экологического налога, налога на игорный бизнес, транспортного налога и подоходного налога с физических лиц.

С 1 января 2026 года в Беларуси также ожидается повышение ставок подоходного налога для высоких доходов. Для доходов до 350 000 рублей сохраняется ставка 13%, для доходов от 350 000 до 600 000 рублей — 25%, а для сумм свыше 600 000 рублей — 30%. Пересмотрены и ставки налога на дивиденды: 13% для доходов до 350 000 рублей и 25% для доходов свыше этой суммы.

Кроме того, минимальная сумма налога на профдоход для самозанятых составит 45 рублей в месяц. Это значит, что сумма налога будет рассчитываться на основании дохода, но если он будет менее 45 рублей, то уплатить придется все равно 45.

С 1 января изменится порядок налогообложения подарков от физических лиц. Необлагаемая сумма делится на две категории: подарки, полученные в Беларуси, и подарки из-за границы. Для каждой категории лимит составляет 6000 рублей в год.

Важно, что налог не взимается с подарков от близких родственников, опекунов, попечителей или подопечных. При этом сумма подарков не должна быть связана с предпринимательской деятельностью — иначе она облагается подоходным налогом.

Расширится список подакцизных товаров: с 2026 года к ним будут относиться безалкогольные энергетические напитки и электронные системы курения и табака.

Изменения для владельцев электромобилей и гибридов

В 2026 году льготы на электромобили сохраняются, а вот для последовательных гибридов есть изменения: при ввозе придется платить 15% таможенной пошлины и 20% НДС, что увеличит их стоимость. Нулевая ставка НДС теперь действует только для электромобилей с чисто электрическим двигателем не старше 5 лет.

Бесплатная парковка для электромобилей отменяется, но платить за зарядку на специальных станциях не нужно.

Для юридических лиц упрощаются условия строительства и передачи зарядных станций, а также применение инвестиционного вычета.

Маркировка ювелирных изделий станет обязательной

С 1 января в Беларуси вводят обязательную маркировку ювелирных изделий. Она будет нужна при производстве украшений в стране, их ввозе для продажи и вывозе в государства, с которыми есть соглашения о взаимном признании маркировки.

Новые правила должны сделать рынок более прозрачным и сократить незаконный оборот.

Ожидается подорожание «коммуналки»

С 1 января традиционно поднимут тарифы на услуги ЖКХ. Точные цифры пока не известны — обычно обновленные тарифы публикуют к Новому году.

Рост «коммуналки» за год не превысит 0,5 базовой величины — с 1 января это около 22,5 рубля.

Меняются правила работы с книгой замечаний и предложений

С 1 января 2026 года книгу замечаний и предложений нужно будет выдавать посетителю уже открытой на чистой странице — он не сможет посмотреть, какие записи оставляли в ней другие люди.

Книгу замечаний и предложений должны выдавать по первому требованию. Требовать у посетителя документы или узнавать причину, почему он решил оставить запись, запрещено.

Книга по-прежнему обязательна для большинства организаций и ИП, при этом нотариусы освобождаются от этой обязанности, а вот жилищные кооперативы, товарищества собственников, частные медики и спортивно-культурные центры, наоборот, обязаны ее вести.

Расследования несчастных случаев будут контролировать строже

С 1 января 2026 года в Беларуси меняется порядок контроля за расследованием несчастных случаев на производстве.

Как и раньше, большинство несчастных случаев расследует сам работодатель. Государственные инспекторы труда подключаются к специальным расследованиям: при групповых происшествиях, тяжелых травмах и смертельных случаях. При этом каждый акт о несчастном случае теперь обязательно проверяет инспектор труда и, если находит ошибки, дает работодателю рекомендации.

С 1 января 2026 года, если работодатель не исправит ошибки в расследовании несчастного случая по рекомендации инспектора труда, ему выдадут обязательное предписание. Его нужно будет выполнить в установленный срок — иначе грозит штраф от 10 до 50 базовых величин.

Это нужно, чтобы несчастные случаи расследовали правильно, находили реальные причины травм и принимали меры, а интересы пострадавших были защищены.

Как белорусы будут отдыхать в 2026 году

В следующем году у нас будет несколько больших выходных. Итак, отмечайте даты в календаре, когда можно отдохнуть:

Январь: 1—4-го числа (четверг — воскресенье).

Апрель: 18—21-го числа (суббота — вторник; благодаря переносу рабочего дня с 20 апреля на 25-е получаются четыре выходных подряд вокруг Радуницы).

Май: 1—3-го числа (пятница — воскресенье).

Июль: 3—5-го числа (пятница — воскресенье).

Декабрь: 25—27-го числа (пятница — воскресенье).

То есть в 2026 году белорусов ждут несколько длинных уик-эндов, чтобы успеть отдохнуть или отправиться в короткую поездку.

